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GTO’da Deprem Gerçeği Paneli

Gebze Ticaret Odası 17 Ağustos depreminin 19. Yıl dönümünde deprem gerçeği paneli düzenleyerek, Depreme hazır mıyız sorusuna yanıt aradı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:01

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17 Ağustos Depreminin 19.’uncu Yıl dönümünde anma programları düzenleyen Gebze Ticaret Odası’nda Deprem Gerçeği paneli düzenlendi. Düzenlenen panele GTO Başkanı Nail Çiler, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, MÜSİAD Başkanı Nihat Yıldırım, çok sayıda iş adamı ve davetliler katıldı.


DEPREM SİMÜLASYON MERKEZİ YAPILACAK

Programda konuşma yapan GTO Başkanı Nail Çiler, “Biz depreme ne kadar hazırız bunun cevabını bulmamız gerekiyor. Bölgemize bir deprem simülasyon merkezi kazandırarak ismini Alaettin Kurt koymak istiyoruz. Bir toplanma merkezine ihtiyacımız var. Askeri Kışla’yı toplanma merkezi olarak dizayn edebiliriz” dedi. Konuşması sırasında 17 Ağustos depreminde bölgeyi ziyaret eden ABD eski Başkanı Bill Clinton’un burnunu sıkmasıyla tanınan Erkan Işık’ı kürsüye davet eden GTO Başkanı Nail Çiler, duygu ve düşüncelerini aldı. Işık, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dilerken kürsüde GTO Başkanı Nail Çiler’in de burnunu sıktı.



KAHRAMAN’DAN DEPREM TARİHİ KONFERANSI

Düzenlenen panelde Gebze Teknik Üniversitesi yetkilileri ve TÜBİTAK yetkililerinin sunumlarının yanı sıra gazetemiz kurucusu ve Devri Alem program yapımcısı İsmail Kahraman’da Kocaeli’nin deprem tarihi ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı. Kahraman, “Eskihisar Kalesi’nin hemen alt tarafında bir şehir olduğu söyleniyor. Bununla ilgili bir belge yok. Bugün orada dalış yapanlar batık bir şehir görüyorlar. O nedenle depreme hazır olmamız gerekiyor” diyerek panelin düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür etti.



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