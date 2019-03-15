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GTO’dan Diyarbakır çıkarması!

Gebze Ticaret Odası, kalabalık bir heyetle Diyarbakır’a çıkartma yaptı.

GTO'dan Diyarbakır çıkarması!

15 Mart 2019 Cuma 14:07

 Diyarbakır’ da 14 Şubat’ta başlayan ve Pazar günü sona erecek TÜYAP’ın düzenlediği 9.Ortadoğu İnşaat Fuarı’na GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler’ in öncülüğünde; GTO Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu, Genel Sekreter Mustafa Sekin, Yönetim Kurulu Üyeleri ve faaliyet alanı İnşaat ve Yapım İşleri olan 12.Meslek Komite Üyelerinden oluşan 14 kişilik bir heyetle katıldılar. İnşaat sektörünü bir araya getiren Diyarbakır 9. Ortadoğu İnşaat Fuarına 25 İl’den 82 firmanın katılırken, Irak, İran, Ürdün, Mısır ve Almanya’dan alım heyetleri fuara  geldi.

ÇİLER AÇILIŞ PROGRAMINDA YER ALDI

Bu yıl 9.’su yapılan Ortadoğu İnşaat Fuarı Fuarın açılışına, GTO Başkanı Nail Çiler’in yanı sıra, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Kürdistan Mutahitler Birliği Başkanı Bashar Barzani, Erbil Ticaret Odası Başkanı Dara Celil El-Hayyat, Duhok Ticaret Odası Başkanı Eyad Abdulhelim, Batman Ticaret Odası Başkanı Abdülkadir Demir, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Diyarbakır Organize Sanayi Başkanı Aziz Odabaşı katıldı. Protokol açılışta hep birlikte kurdale kesimine katıldılar.

ÇİLER DİYARBAKIRLILARA GEBZE’Yİ ANLATTI

GTO Başkanı Nail Çiler; fuarın açılışında bir konuşma yaptı. Gebze ve bölgenin sanayisini konuşmasında anlatan Çiler, fuarların iş ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan önemli platformlar olduğunu dile getirerek, sağlanan katılımların ticari faaliyetleri ve firmaların bilinirliğini arttıracağını sözlerine ekledi. Açılış sonrası fuarda bulunan standları gezen Gebze Ticaret Odası Başkanı ve beraberindeki heyet, sektöre ait yeni fikirler ve firmalar hakkında bilgi edindiler.

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