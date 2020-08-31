GTO'dan Giresun'a yardım eli

Yolları tahrip olan Soğuk Pınar Beldesi'nde iş makinelerinin çalışması için 10 bin TL yakıt desteğinde bulundu. Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, Gebze Ticaret Odası'ndan da bölgeye anlamlı bir destek geldi. Giresun'un Espiye ilçesi Soğukpınar Beldesi'nde sel felaketinden dolayı tahrip olan yollarda çalışan iş makinelerinde kullanılmak üzere yakıt desteğinde bulunan Gebze Ticaret Odası, Giresun'un halkının yanında oldu.





GTO'DAN ANLAMLI DESTEK

Sel felaketinin ardından Soğukpınar Belediye Başkanı Mustafa Eyice ile görüşen Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, GTO meclisinin de desteğini alarak bölgeye 10 bin TL tutarında yakıt desteğinde bulundu. GTO Genel Sekreteri Mustafa Sekin bölgeye yardımın ulaştırılmasında emek verirken, yapılan görüşmeler neticesinde alınan karar doğrultusunda GTO'nun desteği Giresun'a ulaştırıldı.Yardım sonrası açıklamada bulunan Giresun Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, "Gebze Ticaret Odası'nın bölgemize ulaştırdığı yardım bizler için oldukça değerli ve önemli. Destekleri için Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler'e, Genel Sekreter Mustafa Sekin'e, GTO Yönetim Kurulu'na ve meclis üyelerine Giresun halkı adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (Selvi Geçal)