Türkiye'deki bu doğrultudaki en geniş çaplı çalışmasında öğrencilerin üniversitelerden memnuniyetleri A+, A, B, C, D ve FF şeklinde sıralandı. Çalışmanın sonuçlarına göre Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencisini üst düzey memnun eden üniversiteler arasında “A+” üniversite olarak yer aldı. Böylece GTÜ eğitim ve öğretim kalitesi, yerleşkelerdeki yaşamın doyuruculuğu, öğrencilerine sağlanan akademik destek ve ilgi, yönetim ve işleyiş, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği ile öğrencilere sunduğu kişisel gelişim ve kariyer destekleri açısından 6 ana başlıkta öğrencilerinin memnuniyetini kazandı.
GTU A Plus üniversite
Türkiye Üniversite Memnuniyeti Araştırması sonuçları yayınlandı. 164 üniversitede 13 bin 694 öğrenci ile birebir yapılan çalışmalar sonucunda Gebze Teknik Üniversitesi "A Plus Üniversiteler" arasında gösterildi.