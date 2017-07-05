GTU A Plus üniversite

Üniversite sınavları sonrasında önümüzdeki günlerde tercih maratonuna başlayacak olan aday öğrenciler için tercih belirlemede öncelikli olacak bir çalışma daha kamuoyu ile paylaşıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Cemil Yücel ile Prof. Dr. Engin Karadağ tarafından hazırlanan Türkiye Üniversite Memnuniyeti Araştırması (TÜMA) 2017 Raporu yayınlandı. Üniversite öğrencilerinin memnuniyetlerini belirleyen raporda 108'i devlet, 56'sı vakıf olmak üzere 164 üniversitede 13 bin 694 öğrenciyle yapılan çalışmada öğrenim kalitesinden kampüs imkanlarına kadar 6 ana başlıkta üniversitelerin standartları ortaya çıkarıldı.

Türkiye'deki bu doğrultudaki en geniş çaplı çalışmasında öğrencilerin üniversitelerden memnuniyetleri A+, A, B, C, D ve FF şeklinde sıralandı. Çalışmanın sonuçlarına göre Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencisini üst düzey memnun eden üniversiteler arasında “A+” üniversite olarak yer aldı. Böylece GTÜ eğitim ve öğretim kalitesi, yerleşkelerdeki yaşamın doyuruculuğu, öğrencilerine sağlanan akademik destek ve ilgi, yönetim ve işleyiş, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği ile öğrencilere sunduğu kişisel gelişim ve kariyer destekleri açısından 6 ana başlıkta öğrencilerinin memnuniyetini kazandı.