GTÜ Ailesi kampta buluştu!

2017-2018 Akademik yılı için moral ve motivasyon artırmak amaçlı Gebze Teknik Üniversitesi tarafından öğrencilere kamp etkinliği düzenlendi. 22-24 Eylül 2017 tarihleri arasında Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımı ile Kocaeli-Aytepe Yaylasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Diriliş Kampında GTÜ’lü öğrenciler bir araya geldi. Düzenlenen kamp programına Rektör Görgün ve öğrencilerin yanı sıra GTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Babür Özçelik ve Prof. Dr. Hasan Aslan, GTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilay Coşgun, GTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı, GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdurrahman Akyol ve GTÜ idari personeli katıldı.



SPORTİF AKTİVETELER



Program kapsamında paintball, doğa yürüyüşü ve okçuluk gibi sportif etkinliklerin yanı sıra öğrenciler ve yöneticilerin fikir alışverişinde bulunacağı söyleşilerde gerçekleştirildi. Kamp programı ile ilgili açıklama yapan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün öğrencileri ile geçirdiği anlardan büyük keyif aldığını söyledi. Görgün, “Öğrencilerimizle Kocaeli Diriliş Kampındaydık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere ekibine teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir tesis. Gençlerimizle çok eğlendik. Kamp ateşimiz ve etrafındaki muhabbet güzeldi. Gençlerimizle yürüyüşümüzü ve hazırlanan programları birlikte yaptık. Öğrencilerimizin bu etkinlikten memnun olarak ayrılmaları bizi çok mutlu etti. Yönetimde paydaşımız olarak kabul ettiğimiz öğrencilerimiz ile sürekli bir araya gelecek böyle her fırsatı değerlendirip, hem keyif alıyoruz hemde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyoruz.” dedi.