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GTÜ akademisyenler'i adını dünyaya duyurudu!

Gebze Teknik Üniversitesinden (GTÜ) 8 öğretim üyesi, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı.

GTÜ akademisyenler'i adını dünyaya duyurudu!

30 Kasım 2020 Pazartesi 16:44

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P. A. Loannidis ve araştırma ekibi tarafından hazırlanan, farklı alt disiplinlerde dünyadaki 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 160 bin kişiden oluşan liste Plos Biology Dergisi'nde yayımlandı.

Bilimsel makalelerin, atıf oranlarının, yazar sırası ve sayısı gibi kriterlerin, kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak değerlendirmeye alındığı araştırma, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan bilim insanlarının yer aldığı komisyon tarafından gerçekleştirildi.

Liste hazırlanırken bilim insanlarının h-indeksi, yayın ve atıf sayısı gibi önemli ölçütler göz önüne alınarak 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sıralama yapıldı.

Çalışmada, 1996-2019 yıllarında en az 5 makale yayınlamış olan yaklaşık 7 milyon araştırmacının tüm akademik kariyerleri boyunca yaptığı çalışmalar incelenerek 159 bin 684 bilim insanı listelendi. Türkiye'den 614 bilim insanının yer aldığı listede GTÜ'den de 8 akademisyen bulunuyor.

Listede, mühendislik fakültesinden 5, temel bilimler fakültesinden 3 öğretim üyesi yer aldı.

Bölüm bazında ise Çevre Mühendisliğinden 1, Kimya Mühendisliği ile Kimyadan 3'er, Harita Mühendisliğinden 1 öğretim üyesi listeye girdi.

Listede yer alan öğretim üyelerinin adları şöyle:

"Prof. Dr. Mehmet Kobya, Prof. Dr. Hüsnü Yıldırım Erbil, Prof. Dr. Erhan Demribaş, Prof. Dr. Vefa Ahsen, Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Prof. Dr. Mehmet Melikoğlu, Prof. Dr. Rezan Demir Çakan.”

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'ın görüşüne yer verilen açıklama, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin Araştırma Üniversitesi GTÜ, ülkemizin hedefleri doğrultusunda her zaman üstüne düşeni yapmayı sürdürmektedir. Ülkemizin sahip olduğu teknoloji ve bilimin çıtasını yükseltmek için özveri ile çalışan değerli akademisyenlerimizi kutluyorum, bizlere yaşattıkları bu gurur tabloları için  onlara teşekkür ediyorum."



AA
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