GTÜ Antarktika’ya ilk defa araştırmacı gönderiyor

Antarktika Kıtası’nda Türk Bilim Üssü kurulması için yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Başta küresel iklim değişikliği olmak üzere birçok alanda çeşitli bilimsel araştırmaların sürdürüldüğü Antarktika’ya, ilk olarak 1960’lı yıllarda giden Türk Bilim insanları, Türk Bilim Üssü kurmak ve bilimsel araştırmalar yapmak adına 2017 yılında ilk Ulusal Antarktik Bilim Seferi’ni (TAE – I) gerçekleştirdi. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg – Ar Merkezi koordinasyonunda bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan İkinci Ulusal Antarktik Bilim Seferi (TAE-II) ve uluslararası işbirliklerimiz çerçevesinde, Bilim Üssü Projesi’ne katkı sağlamak için kırktan fazla üniversite ve çeşitli kurumlardan yüze yakın bilim insanı, araştırmalara katılacak ve yaklaşık 40 bilim insanımız kıtaya ayak basarak bilimsel çalışmalar yürütecekler.

MERT BEZCİOĞLU ANTARKTİKA’YA GİDECEK EKİPTE

Uluslararası işbirlikleri kapsamında diğer ülkelerin bilim üslerinde çalışmalarını yapacak bilim insanlarımızın Antarktika’ya gidişi Ocak 2018’de başladı. Bunu takiben İkinci Ulusal Antarktik Bilim Seferi 20 Şubat - 10 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bilimsel araştırma gemisi ile bilim insanlarımız kıtaya seyir yapacaklar. Ayrıca on bilim insanımız da kıtada bir aylık kamp kurarak bilimsel çalışmalarını burada gerçekleştirecekler. GTÜ Harita Mühendisliği bölümünden Araştırma Görevlisi Mert Bezcioğlu’da bu kapsamda Antarktika’ya gidecek ekip arasında yer alacak. Bezcioğlu, Bulgaristan Antarktika Enstitüsü’nde yapılacak olan iki aylık bilimsel çalışmalarda 2 ayrı projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev alacak. İlk defa GTÜ’ den araştırmacı gönderilecek projede, GTÜ Harita Mühendisliği Bölümünde çalışılan araştırmalara da veri sağlanacak. Antarktika projesi ile Bezcioğlu, aynı zamanda küresel iklim değişikliği ve etkilerine yönelik farkındalık oluşturmak adına sosyal sorumluluk projelerine hem kıtada hem de ülkeye döndükten sonra destek verecek.