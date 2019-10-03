GTÜ Ar-Ge Bütçe Oranında Birinci Üniversite

Üniversitelerin küresel ve ulusal amaçları doğrultusunda yürüttükleri çalışma ve faaliyetleri nitel olarak ölçmek amacıyla açıklanan “2018 - Üniversite Yıllık İzleme Ve Değerlendirme Raporu"na göre GTÜ, Ar-Ge’ye en çok bütçe ayıran devlet üniversitesi oldu.

Başarısı YÖK Raporuna Yansıdı

Bilginin gelişimine yön veren ve yüksek kalitede eğitim ve araştırma yapan dünya çapında lider bir üniversite vizyonuyla akademik çalışmalar yürüten Gebze Teknik Üniversitesi’nin başarısı son olarak Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) raporlarına yansıdı. Üniversitelerin akademik ve sosyal rekabet gücünün gelişimini tespit etmek amacıyla YÖK tarafından hazırlanan Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı kriterinde GTÜ birinci oldu.

Bütçenin yüzde 25.97’si Ar-Ge’ye harcandı

GTÜ yönetiminin üzerinde önemle durarak bu konudaki gelişimi sağlamaya yönelik adımlar attığı Ar-Ge’ye ayrılan bütçe oranında GTÜ 172 yüksek öğretim kurumu arasında liderlik koltuğuna oturdu. GTÜ, 2018’de bütçesinin yüzde 25.97’sini Ar-Ge’ye ayırdı. Yüzde 18.43 ile oran ile Bursa Teknik Üniversitesi ikinci olurken Ortadoğu Teknik Üniversitesi yüzde 16.39 ile üçüncü oldu. Listede ilk 10’da yer alan diğer üniversiteler sıralaması ise şöyle gerçekleşti; Hacettepe Üniversitesi yüzde 16.29, Kafkas Üniversitesi yüzde 15.77, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yüzde 15.11, Yıldız Teknik Üniversitesi yüzde 15, Dokuz Eylül Üniversitesi yüzde 14.97, İstanbul Teknik Üniversitesi yüzde 14.84, Boğaziçi Üniversitesi yüzde 14.

YÖK: “Rapor her yıl yayınlanacak”

YÖK tarafından yapılan açıklamada üniversitelerin, eğitim ve öğretim dâhil bütün çalışmalarını şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütme ve kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanma durumunu izleyebilmek amacıyla bir takım verilere ihtiyaç duyulduğu dolayısıyla toplumumuzun beklentisi doğrultusunda üniversitelerin her yıl değerlendirilmesi sürecinin, hazırlanan “2018 yılı üniversite yıllık izleme ve değerlendirme raporu" ile başlatıldığı duyuruldu.

Başlangıç olarak 5 alanda 45 göstergeye ait 2018 yılı verileri ile üniversitelerimizin izlenmesi ve değerlendirilmesi gerçekleştirilirken, üniversitelerin elektronik ortamda veri girişlerinin yapacakları bir sistem kurulduğu ifade edildi.

