GTÜ araştırmacı gönderiyor

Antarktika Kıtası’nda Türk Bilim Üssü kurulması için yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Başta küresel iklim değişikliği olmak üzere birçok alanda çeşitli bilimsel araştırmaların sürdürüldüğü Antarktika’ya, ilk olarak 1960’lı yıllarda giden Türk Bilim insanları, Türk Bilim Üssü kurmak ve bilimsel araştırmalar yapmak adına 2017 yılında ilk Ulusal Antarktik Bilim Seferi’ni (TAE – I) gerçekleştirdi. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg – Ar Merkezi koordinasyonunda bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan İkinci Ulusal Antarktik Bilim Seferi (TAE-II) ve uluslararası işbirliklerimiz çerçevesinde, Bilim Üssü Projesi’ne katkı sağlamak için kırktan fazla üniversite ve çeşitli kurumlardan yüze yakın bilim insanı, araştırmalara katılacak ve yaklaşık 40 bilim insanımız kıtaya ayak basarak bilimsel çalışmalar yürütecekler.





MERT BEZCİOĞLU ANTARKTİKA’YA GİDECEK EKİPTE







