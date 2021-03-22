GTÜ, Bakanlık personeline eğitime devam ediyor

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Akıllı Tarım
Uygulamaları İş birliği Protokolü kapsamında “Modern Uzaktan Algılama Teknolojilerine Dayalı Akıllı
Tarım Uygulamaları Eğitimi ve Bitki Doku Kültürü Temel Eğitimi"nin yeni kursiyerleri eğitimlerini
tamamladı.
Bakanlık personeline verilen pandemi kurallarına uygun olarak devam eden “Modern Uzaktan
Algılama Teknolojilerine Dayalı Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitimi"ne 20 kursiyer katıldı. Eğitimde
uzaktan algılama teknolojisinin temel prensipleri ve modern tarımda kullanımı, gelişmiş hava ve uzay
kaynaklı uzaktan algılama sistemleri, uzaktan algılanmış görüntülerin analiz yöntemleri, dijital sonuç
ürünlerin sınıflandırılması ve yorumlanması konularında teorik ve uygulamalı eğitimler GTÜ
Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu
ve Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Umut Güneş SEFERCİK, Doç. Dr. İsmail
ÇÖLKESEN tarafından verildi. Katılımcılara ayrıca insansız hava aracı (İHA) teorisi, uçuş ve veri
değerlendirme prensipleri aktarıldı. Program sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.
GTÜ ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) arasında imzalanan
işbirliği kapsamında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Yelda
ÖZDEN ÇİFTÇİ, Doç. Dr. Özlem AKKAYA, Dr. Öğretim Üyesi Mine GÜL ŞEKER ve Yer ve Deniz Bilimleri
Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Nurgül KITIR ŞEN tarafından “BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ TEMEL EĞİTİMİ”
hem teorik hem uygulamalı olarak verildi. Bakanlık personeline verilen eğitim sonunda mezunlara
katılım ve başarı sertifikaları verildi. BÜGEM’İN farklı enstitülerinden 16 araştırmacının katılımıyla
gerçekleştirilen kursta bitki doku kültürünün amaç ve yöntemleri kapsamlı olarak kursiyerlere
anlatılarak, “stok çözeltilerin, besi ortamlarının, bitki büyüme düzenleyicilerinin hazırlanması,
Sterilizasyon Tekniklerinin uygulanması, mikroçoğaltım ve altkültürleme, köklendirme ve
iklimlendirme, sentetik tohum oluşturulması, transgenik saçak kök oluşturulması” gibi konularındaki
uygulamaları katılımcıların kendilerinin gerçekleştirilmesi sağlandı.