GTÜ, Bakanlık personeline eğitime devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı personele Modern Uzaktan Algılama Teknolojilerine Dayalı Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitimi ve Bitki Doku Kültürü Temel Eğitimi GTÜ'de verilmeye devam ediyor.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Akıllı Tarım

Uygulamaları İş birliği Protokolü kapsamında “Modern Uzaktan Algılama Teknolojilerine Dayalı Akıllı

Tarım Uygulamaları Eğitimi ve Bitki Doku Kültürü Temel Eğitimi"nin yeni kursiyerleri eğitimlerini

tamamladı.

Bakanlık personeline verilen pandemi kurallarına uygun olarak devam eden “Modern Uzaktan

Algılama Teknolojilerine Dayalı Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitimi"ne 20 kursiyer katıldı. Eğitimde

uzaktan algılama teknolojisinin temel prensipleri ve modern tarımda kullanımı, gelişmiş hava ve uzay

kaynaklı uzaktan algılama sistemleri, uzaktan algılanmış görüntülerin analiz yöntemleri, dijital sonuç

ürünlerin sınıflandırılması ve yorumlanması konularında teorik ve uygulamalı eğitimler GTÜ

Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu

ve Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Umut Güneş SEFERCİK, Doç. Dr. İsmail

ÇÖLKESEN tarafından verildi. Katılımcılara ayrıca insansız hava aracı (İHA) teorisi, uçuş ve veri

değerlendirme prensipleri aktarıldı. Program sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

GTÜ ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) arasında imzalanan

işbirliği kapsamında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Yelda

ÖZDEN ÇİFTÇİ, Doç. Dr. Özlem AKKAYA, Dr. Öğretim Üyesi Mine GÜL ŞEKER ve Yer ve Deniz Bilimleri

Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Nurgül KITIR ŞEN tarafından “BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ TEMEL EĞİTİMİ”

hem teorik hem uygulamalı olarak verildi. Bakanlık personeline verilen eğitim sonunda mezunlara

katılım ve başarı sertifikaları verildi. BÜGEM’İN farklı enstitülerinden 16 araştırmacının katılımıyla

gerçekleştirilen kursta bitki doku kültürünün amaç ve yöntemleri kapsamlı olarak kursiyerlere

anlatılarak, “stok çözeltilerin, besi ortamlarının, bitki büyüme düzenleyicilerinin hazırlanması,

Sterilizasyon Tekniklerinin uygulanması, mikroçoğaltım ve altkültürleme, köklendirme ve

iklimlendirme, sentetik tohum oluşturulması, transgenik saçak kök oluşturulması” gibi konularındaki