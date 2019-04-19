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GTÜ Batman Üniversitesi İşbirliği

Gebze Teknik Üniversitesi ve Batman Üniversitesi arasında “Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

GTÜ Batman Üniversitesi İşbirliği

19 Nisan 2019 Cuma 09:59

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş tarafından karşılıklı kurumsal yarar adına eğitim, araştırma ve kamusal faaliyetlerde iş birliği yapmak üzere Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü’nde işbirliği protokolü imzalandı. Protokol töreninde GTÜ ve Batman Üniversitesi akademisyenleri hazır bulundu. Özellikle eğitim ve Ar-Ge alanında geniş kapsamlı işbirliği hedeflenen protokol ile her iki üniversitenin “Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında destek gördüğü alanlarda lisans ve lisansüstü eğitim çalışmalarını, çift diploma programlarını, yabancı dil eğitimi konusunda yöntem ve araç desteklerinin paylaşımını kapsıyor. Protokol aynı zamanda “Ekonomik Değeri Yüksek Bitkilerin Tespiti ve Değerlendirilmesi” alanında ortak araştırma projeleri geliştirilmesini ve bu projelerin desteklenmesini hedefliyor.  Protokol kapsamında teknoloji transferi ve fikri mülkiyet konularında işbirliği de yapılarak, ortak panel, çalıştay, kongre, konferans vb. programlar iki üniversite tarafından birlikte düzenlenecek.

İmzaların atılmasının ardından konuşma yapan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş öğretim, Ar-Ge ve kurumsal ilişkiler konularında GTÜ ile yaptıkları iş birliğinin her iki bölgeye ve ülkemize katkısının büyük olmasını amaçladıklarını ifade ederek protokolün hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Batman Üniversitesinin otomotiv, moleküler biyoloji ve en önemlisi arkeoloji alanında harika çalışmaları olduğunu söyledi. “Özellikle Batman Üniversitesi öğrencilerinin mezun olduktan sonra Gebze Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans, doktora programlarında yer almalarını istiyorum” diyen Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GTÜ'nün konum olarak sanayinin kalbinde kurulu Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversitesi olmasının kendilerine önemli bir misyon yüklediğini hatırlatarak bu işbirliğine her türlü katkıyı sunacaklarını ifade etti. Protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

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