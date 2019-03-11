GTÜ Bilim ve Teknoloji Öncüleri ile Buluştu

IEEE Gebze Teknik Üniversitesi Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen “6.Bilim ve Teknoloji Günleri” Bilim ve Teknolojide öncü, yenilikçi ve inovatif şirket yöneticilerini 2 gün boyunca Gebze’de ağırladı. Gelenekselleşen etkinlikte, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla bilim ve teknoloji çatısı altında iş dünyası ile köprü kuruldu. Türkiye’nin teknoloji üssü Bilişim Vadisi’nde 5 Mart Salı günü başlayan program, 6 Mart Çarşamba günü sona erdi.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, IEEE GTÜ Yönetim Kurulu Başkanı Rabia Ergin, ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü A.Serdar İbrahimcioğlu’nun açılış konuşmaları ile başlayan Bilim ve Teknoloji Günleri’nin ilk günkü sabah oturumunda, davetlilere hitaben savunma sanayinde yerli ve milli teknolojiler konularında bilgi paylaşımında bulunuldu. Programın sabah seansında, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün moderatörlüğünde bir de panel gerçekleşti. Panelde öğrencilere Savunma Sanayiinde yerli ve milli teknolojiler, ASELSAN, Havelsan, STM ve Nurol Makina’nın savunma sanayindeki rolü ve çalışmaları anlatıldı. Panele, Prof. Dr. Haluk Görgün’ün yanı sıra, Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, STM Savunma Sanayi genel müdürü Murat İkinci ve Nurol makine Genel Müdürü Engin Aykol katıldılar.

E-TİCARET SEKTÖRÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Öğleden sonraki oturumda ise, Vestel Tüketici Elektroniği Pazarlama Grup Müdürü Osman Badur ile Türkiye’nin en çok tercih edilen dijital dönüşüm çözüm ortağı E-Logo Genel Müdürü Başak Kural Uslu E-ticaret ile ilgili konuşmaları ile katkı sağladılar. Programın panel bölümünde ise, Scotty CEO’su Tarkan Anlar, Trendyol CTO’su Cenk Çivici ve sahibinden.com CTO’su Gökhan Ergül E-Ticaret sektörünü konu alan bir söyleşi gerçekleştirdi. Gün içerisinde eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık etkinliğe gelerek katılımcılarla sohbet etti.



Programın ikinci günü STM İnsan Kaynakları Uzmanı Nihan Memiş ile mülakat simülasyonu ile başladı. Mülakatın ardından program Akbank Agile Governance Başkan yardımcısı ve & Lead Agile Coach Burak Gören; İlham ver, Cesaretlendir temalı konuşması ile Turpak CEO’su Tamer Şengönül, öğleden sonra programında ise Assan Alüminyum Teknoloji Direktörü Murat Dündar, Oracle Orta Avrupa, Türkiye ve Afrika Başkan Yardımcısı Pınar Rua Aksu ve Bilim ve Elçileri Paneli ile Bilim Elçileri Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Alçık ve Bilim Elçileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Muhittin Maç ile gün tamamlanmış oldu. İki gün boyunda fuaye alanında stand açan firmalar öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Gün sonunda yapılan büyük çekilişle ile etkinlik sonlanmış oldu.