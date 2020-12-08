GTÜ BIOS Kariyer Günleri Başlıyor

Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) faaliyet göstermekte olan BIOS Biyomühendislik Topluluğu, pandemi döneminde gerçekleştirdikleri yoğun etkinliklere bir yenisini daha ekliyor. Daha önce gerçekleştirdiği I. BIOS Biyomühendislik Kongresi ile 3 Kıta, 30 Şehir ve 450 kişilik bir katılımcı sayısı yakalayan BIOS, 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde ilki düzenlenecek "I. BIOS CAREER" etkinliği ile daha büyük ve daha profesyonel bir organizasyona imza atmayı hedefliyor. Bu etkinlik kapsamında Türkiye’nin en önde gelen biyoteknoloji firmalarıyla anlaşan BIOS, interaktif bir etkinlikle hem üniversite- endüstri iş birliğini arttırmayı, hem de genç biyomühendislerin staj yeri bulmasına/istihdamına yönelik yeni iş birlikleri oluşturmayı amaçlıyor. Etkinlikte yer alan firmalar şunlar; Hayat Kimya, Atabay İlaç, Nutzentech, Aksense Medikal, KMO-BİYOMEDAK, Exeltis İlaç, Bactogen, Anatolia Genetik, Abdi İbrahim, Tezkim Tarımsal Kimya, Hibrigen, IBG ve PakMaya.