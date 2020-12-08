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GTÜ BIOS Kariyer Günleri Başlıyor

Türkiye’nin alanında önde gelen biyoteknoloji firmaları; üniversite-sanayi iş birliğini gerçekleştirmek ve genç biyomühendislere staj ve iş imkânı sağlamak üzere çevrim içi platformda bir araya geliyor. GTÜ BIOS Biyomühendislik Topluluğu’nun girişimleriyle düzenlenen etkinliğin pek çok yeni staj ve istihdam olanağını ortaya çıkaracağı öngörülüyor.

GTÜ BIOS Kariyer Günleri Başlıyor

08 Aralık 2020 Salı 13:14

Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) faaliyet göstermekte olan BIOS Biyomühendislik Topluluğu, pandemi döneminde gerçekleştirdikleri yoğun etkinliklere bir yenisini daha ekliyor. Daha önce gerçekleştirdiği I. BIOS Biyomühendislik Kongresi ile 3 Kıta, 30 Şehir ve 450 kişilik bir katılımcı sayısı yakalayan BIOS, 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde ilki düzenlenecek "I. BIOS CAREER" etkinliği ile daha büyük ve daha profesyonel bir organizasyona imza atmayı hedefliyor. Bu etkinlik kapsamında Türkiye’nin en önde gelen biyoteknoloji firmalarıyla anlaşan BIOS, interaktif bir etkinlikle hem üniversite- endüstri iş birliğini arttırmayı, hem de genç biyomühendislerin staj yeri bulmasına/istihdamına yönelik yeni iş birlikleri oluşturmayı amaçlıyor. Etkinlikte yer alan firmalar şunlar; Hayat Kimya, Atabay İlaç, NutzentechAksense Medikal, KMO-BİYOMEDAK, Exeltis İlaç, Bactogen, Anatolia Genetik, Abdi İbrahim, Tezkim Tarımsal Kimya, Hibrigen, IBG ve PakMaya. 

 

Pandemi döneminde birçok sorun ile birlikte staj probleminin de doğmasıyla BIOS, biyoteknoloji sanayisi ile iş birliği içerisinde bir kariyer etkinliği ortaya çıkarmak için çalışmalarına hız verdi. Etkinliğin pek çok yeni staj ve istihdam olanağı ortaya çıkartacağı öngörülüyor. Biyomühendislik alanına ek olarak Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Mühendisliği ve Temel Bilimlerden yoğun katılım kaydının oluştuğu etkinliğin kayıt linki ve detayları için katılımcılar, ‘bios.gtu.edu.tr’ İnternet adresini ziyaret edebilir. 

GTÜ Biyomühendislik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Barış BİNAYMicrosoft Teams üzerinden gerçekleşecek etkinlik sonucunda katılım belgesi de verileceğini belirterek ilgili alanlarda öğrenim gören tüm öğrencilerin etkinliğe katılabileceğini ifade etti. 










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