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GTÜ bir projeyi daha ürüne dönüştürdü

GTÜ zaman, iş gücü ve enerji maliyetlerini azaltacak önemli bir projeye imza atarak ticarileştirdi.

GTÜ bir projeyi daha ürüne dönüştürdü

11 Kasım 2020 Çarşamba 10:42

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Rektör Yardımcısı ve Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Bülent KESKİNLER öncülüğünde, Üniversite Sanayi İşbirliği (ÜSİ) adına mikronize toz kükürt üretim
yönetimi projesi sonucunda ürün ve bu ürüne ait bir proses geliştirilerek Fikri, Sınai ve Mülkiyet
Hakları (FSMH) kapsamında koruma altına alındı. GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) destekleriyle
hem ülkemiz hem de üniversitemiz adına büyük bir başarıya imza atarak prosesin ÜSİ içerisinde
olunan Agrolıṅ k Tarım Ürünlerı ̇ İthalat Ve İhracat Limited Şirketi ne ticarileştirilmesi gerçekleştirildi.
GTÜ Senato Salonunda yapılan toplantı sonucu GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent KESKİNLER, Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Zübeyde
DEMİRKAPU, Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan GÖZEL, Teknoloji Transfer Ofisi
Uzmanları ve firmayı temsilen Abdullah BABAGYLYJOW ve Abbas ABBASOV’un katılımlarıyla imza
töreni yapıldı.
İmza törenin ardından ürün ve konu ile ilgili açıklama yapan KESKİNLER şu ifadeleri kullandı: “Tarımda
kullanılan gübrelerin ürün etkinliğini artırması için toz kükürt kullanılmaktadır. Daha kaliteli ve daha
tutarlı mahsul üretmek için kükürt çapı ve boyutu büyük önem teşkil etmektedir. Ticarileştirilen
mikronize toz kükürt üretim yönetimi ile piyasada 48 saatte gerçekleştirilen üretim süresi 1 saate
indirgenmiş olup su ve kükürtün aynı anda ısıtılarak aynı tankta işlem görmesiyle hem zaman hem
işgücü hem enerji maliyetlerinde azalma olan bir toz kükürt üretim yönteminin gerçekleştirilmektedir.
Bunun gibi ARGE çalışmaları sonucunda ortaya çıkan somut bir ürün ve beraberindeki yenilikler,
ticarileştirme ile katma değer oluşturacak ve yeni fikrilerin hayata geçirilmesi, ticarileştirme
hususunda farkındalığın artırılması için ön ayak olacaktır. Tescil olan ulusal/uluslararası patent, faydalı
model ve endüstriyel tasarım sayısı, patentin lisanslanması ve ticarileşmesi; Araştırma Üniversitesi
göstergeleri, girişimcilik ve yenilikçilik endeksleri ve üniversite sıralama endeksleri için önemli
parametrelerdir.”
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