GTÜ’ de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 15-16 Temmuz’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi bir grup tarafından yapılan darbe girişiminin yıl dönümünde “15 Temmuz Destanı ve Şehitleri Anma Programı” düzenledi. GTÜ Mimarlık Fakültesinde gerçekleştirilen programa Gebze Eski Kaymakamı Mehmet Arslan, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilay Çoşgun, GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdurrahman Akyol, 15 Temmuz Gazisi Halil İbrahim Koşdaş, Sosyal Medya Uzmanı Medya ve PR Danışmanı Ümit Sanlav, öğretim üyeleri, GTÜ idari personeli katıldı.

HAYATTA KALMAM MUCİZE

Program GTÜ Hünkar Çeşmesi Camiinde şehitler için okunan dualar, Mevlid-i Şerif ve lokma dağıtımı ile başladı. GTÜ Mimarlık Fakültesinde devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Anadolu Ajansının(AA) Adım Adım Darbe Girişimi kısa film gösterimi ile devam etti. Programda 15 Temmuz Gazisi Halil İbrahim Koşdaş o geceyi anlattı. İstanbul Florya’dan Atatürk Havalimanı gidişi Atatürk Havalimanı’nda vurulduğu o dehşet anlarını katılımcılar ile paylaştı. O gece vatandaşların vurulduğu andan hastaneye kadar kendisini yalnız bırakmadığını, bir mucize sonucu hayatta kaldığını belirten Koşdaş o gece hayatını kaybedenleri rahmetle andığını söyledi.

ŞAİRİN DUASI KABUL OLDU

Gazinin ardından Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün’ün moderatörlüğünde düzenlenen panel sunuldu. Panelde Gebze Eski Kaymakamı Mehmet Arslan ve Sosyal Medya Uzmanı Medya ve PR Danışmanı Ümit Sanlav o geceyi anlattılar. Halil İbrahim Koşdaş’ın konuşmasından sonra oldukça duygulanan Görgün konuşmakta güçlük çekerek o gece Cumhurbaşkanının vatandaşları meydanlara davetinin ardından yaşadığı süreci anlattı. Vali ve Bakan Fikri Işık ile darbenin hemen öncesinde GTÜ Kampüsünde bir arada olduklarını söyledi. Görgün konuşmasında “Bakan Beyin o gün GTÜ’de olduğunu bilselerdi burada neler olacaktı, düşünmek bile istemiyorum. Evimde kalmış olsaydım köprüde olacaktım ve bugün belki ölmüşte olabilirdim. O gece tesadüfen Gebze’deydim ve burada Gebzelilerle birlikte bu kalkışmaya tavrımızı birlikte koyduk. O gece öyle yada böyle birlikte bu hainliği gördük ve karşı durduk. Bu darbe girişimi bu ülkenin gördüğü en adi, en haince olaydır. Ben ve tüm Türkiye, milli şairimizin dediği gibi ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ duasının kabul olmuş bir dua olduğunu o geceyi yaşayarak anladık.” ifadelerini kullandı.

GEBZE ŞOK OLDU

15 Temmuz gecesinde Gebze’de neler yaşandığını genel olarak aktaran Gebze Eski Kaymakamı Mehmet Arslan ekranda olayın ilk anından itibaren gördüklerine inanmadığını söyledi. Arslan “ilk sözüm şaka şaka şaka idi. Çünkü ben Kenan Paşa’nın yargılanmasından sonra daha bu memlekette, aklı başında kimsenin darbeye teşebbüs edeceğini sanmıyordum.” dedi. Devam eden Arslan, “Yayınlanan görüntülerin açıklamaların ardından Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bölgemizdeki tüm devletin unsurlarını harekete geçirdik. Gebze için bu girişimde en büyük şok, Gebze’de bulunan jandarma komutanının bu girişim içinde olduğunu bir kaç gün sonra öğrenmek oldu. Tüm halkı ve makamları o gece ve sonrasında bu kalkışmaya karşı olduğuna inandırdı fakat daha sonra çıkan kamera kayıtları tersi bir hareket içinde olduğunu ifşa etti. Gebzenin o güne dair hafızalardan silinmeyecek en önemli olayı bu oldu. Bu işin içinde olanlar hak ettikleri cezayı mutlaka alacaklar. Bir daha böyle bir olay meydan bulmasın ve öyle bir vesile ile değil memleketin her zaman en güzel olaylarında bir araya gelelim dileğindeyim.” şeklinde konuştu.

ŞEHİTLER ANISINA FİDAN DİKİLDİ

Sosyal Medya Savaşları Kitabı Yazarı, Medya ve PR Danışmanı Ümit Sanlav ise düzenlenen panelde, 15 Temmuz FETÖ'nün düzenlediği darbe girişimine direnme sürecindeki sosyal medya kullanımını değerlendirdi. Vatandaş ve devlet adamlarının darbe gecesin de sosyal medyayı etkili kullanmalarının darbenin gerçekleşmemesinde önemli rol oynadığını ifade eden Sanlav, "Çevrimiçi platformlardan yapılan çağrılar, haberler ve başta Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzaktan bağlandığı canlı yayınlar; vatandaşın sağlıklı bilgilendirilmesi ve kahramanca direnişi ile birleşince, darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı" dedi. Panelin ardından konuşmacılara GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından plaket takdim edildi. Anadolu Ajansının Fotoğrafları ile 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı. Konuk konuşmacılar ile birlikte GTÜ Güney Kampüsüne şehitlerin hatırasını yaşatmak için fidan dikimi yapıldı.