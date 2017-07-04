GTÜ Dünya Liginde

URAP Üniversiteler Dünya Genel Sıralaması ve Bilim Alanı Sıralamasında GTÜ 3 bilim alanındaki performansı ve etkinliği ile dünyanın çeşitli ülkelerindeki 20 bin üniversite içinde ilk bin üniversite arasında yer aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla her yıl, dünya genel sıralaması ve bilim alanı sıralaması yapmakta. Bu yıl, URAP Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2016-2017 Dünya Alan Sıralamasında 41 bilim alanına göre sıralama yapıldı. Amacı Türk ve dünya üniversitelerinin akademik performansları hakkında, kamuoyunu bilgilendirmek olan URAP alan sıralamasında dünyadaki yaklaşık 20 bin üniversitenin akademik çıktıları değerlendirildi. Yapılan araştırmada ulusal ve uluslararası alanda akademik gücü ile etkisini her geçen gün artıran Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) 3 alanda ilk bin üniversite içinde yer aldı. Kimya, Mühendislik ve Fizik alanlarında verilen akademik yayınla dünya genelinde birçok üniversiteyi geride bırakan GTÜ dünyanın çeşitli ülkelerindeki 20 bin üniversite arasından ilk bin içinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

YENİ 7 LİSANS PROGRAMI

Yüksek lisans ve doktora programlarında 9 Enstitü ve 46 lisansüstü program ile hali hazırda eğitim veren güçlü bir devlet üniversitesi Gebze Teknik Üniversitesi’nde lisans eğitimi 4 fakülte ve 9 bölümde devam ediyor. GTÜ 2017-2018 Akademik yılında bu programlarına 7 yeni lisans programı ekleyerek Kimya, İktisat, Şehir Bölge Planlama, Biyomühendislik, Makine, Kimya ve Harita Mühendisliği alanlarında ise bu yıl ilk kez lisans öğrencisi alacak.