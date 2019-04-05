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GTÜ Dünya Sıralamasına Girdi

THE 2019 Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması açıklandı. İlk kez yapılan sıralamada GTÜ kaliteli eğitimi, sanayi ilişkileri, yenilikçilik, altyapı olanakları ve girdiği ortaklıkların değerlendirildiği üç kategoride dünya sıralamasına girdi.

GTÜ Dünya Sıralamasına Girdi

05 Nisan 2019 Cuma 10:42

Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından yapılan Birleşmiş Milletler’ in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine dünya üniversitelerinin toplumsal ve ekonomik etkisini değerlendirmeyi hedefleyen “Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması”nın ilki açıklandı. Bu yıl ilk kez yapılan “2019 THE Üniversiteler Etki Sıralaması”nda 76 ülkeden 450’den fazla üniversite değerlendirmeye alındı. Başarısını ulusal ve uluslararası sıralamalarda sürekli tescilleyen GTÜ bu sıralamada önemli kategorilerde üstlendiği misyonun hakkını verirken,  bir araştırma üniversitesinden beklenen hedefleri sağladığını gözler önüne serdi.

Sıralamada “Kaliteli Eğitim” kategorisinde 301+ bandında yer alan GTÜ Türkiye’den sıralamaya giren 21 üniversite içinde devlet üniversiteleri arasında 8. oldu. “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” kategorisinde 101–200 bandında yer alan GTÜ yine ülkemizden sıralamaya giren üniversiteler içinde devlet üniversiteleri arasında 4.oldu. Sıralamanın “Hedefler için Ortaklıklar” kategorisinde 301+ bandında yer alan GTÜ sıralamaya katılan devlet üniversiteleri içinde ilk sekiz içinde yer aldı.

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