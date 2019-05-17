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GTÜ Engel Tanımayan Üniversite

2019 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri YÖK tarafından önceki gün yapılan programla verildi. GTÜ, İşletme Fakültesinde engellilerle ilgili Mekanda Erişim konusunda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı Turuncu Bayrak ödülünü almaya hak kazandı.

GTÜ Engel Tanımayan Üniversite

17 Mayıs 2019 Cuma 10:00

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“Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Eğitim” sloganları ile yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan “Yeni YÖK” tarafından “Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı” gerçekleştirildi ve  “2019 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri” bu organizasyonda sahiplerini buldu. Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) ise İşletme Fakültesi’nde engellilerle ilgili Mekanda Erişim konusunda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı Turuncu Bayrak almaya hak kazandı. Ödülü YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ’ın elinde GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilay COŞGUN aldı.

Ödül ile ilgili açıklama yapan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, “Üniversite olarak iç ve dış paydaşlarımızla eğitim,  Ar-Ge, kültürel ve sosyal tüm etkileşimlerde insan odaklı çalışmalar sürdürüyoruz. Çağın getirdiği ve toplumsal süreçler içinde oluşan tüm insani gereksinimlerin çözümlerini akılcı ve faydalı proje ve uygulamalarla üniversitemiz ve paydaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Engelli bireylerimizde bizim için çok önemli, kampüsümüzün her engelli grubu için erişilebilir olması hedeflerimiz arasında olmaya devam ediyor.” dedi.




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