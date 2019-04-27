GTÜ Engelsiz Gençlik Festivali

Çeşitli sosyal kurum ve kuruluşların üyelerini, özel eğitim kurumlarının temsilcilerini, dernek mensuplarını, GTÜ akademik ve idari personelini ve lise ile üniversite öğrencilerini bir araya getirecek olan "GTÜ Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali" 30 Nisan 2019 tarihinde “Kozadan Kelebeğe Engelsiz Bir Hayat İçin El Ele” sloganıyla Gebze Teknik Üniversitesi Şenlik Alanı’nda gerçekleşecek.
Engelsiz GTÜ Birimi Başkanı Prof. Dr. Nilay Coşgun,
"Engelsiz GTÜ Birimi öncülüğünde hazırlanan Festival; özel eğitim merkezlerinin dans, müzik gösterileri, enstrüman performansları, sportif faaliyetler ve farkındalık stantlarını kapsayan büyük bir organizasyon olacak. Birçok kurum, kuruluş ve dernek ile üniversite topluluklarının da katkı sağlayacağı festivalde, toplumun her kesimi beraber olacak ve değerli paylaşımlarda bulunabilecekler." açıklamasında bulundu.
Festival Yeri: Gebze Teknik Üniversitesi - SKS Önü Şenlik Alanı, Cumhuriyet Mahallesi, 2254. Sokak No: 41400 Gebze/KOCAELİ
Tarihi: 30.04.2019
Saat: 11:00 - 17:00
Organizasyon Komitesi
Doç. Dr. Meral Elçi
Arş. Gör. Gülay Murat
Arş. Gör. Neslihan Başaran
Arş. Gör Pınar Tat
4. GTÜ KOZADAN KELEBEĞE ENGELSİZ GENÇLİK FESTİVALİ’19
11:00 – 11:20: Açılış ve konuşmacılar
11:20 – 11:45: Özel Darıca Umut Işığım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden dans gösterisi
11:45 – 12:00: Dilovası Engelliler Derneği’nden Serhat ATASOY ile saz dinletisi
12:00 – 12:30: GTÜ Müzik Grubu Eşliğinde Oyunların Başlaması
12:30 – 13:30: Yemek
13:30 – 14:00: Oyunlar ve Etkinlikler
14:00 – 15:00: Yönetim Bilgi Sistemi Eğitimi (Prof. Dr. Bülent SEZEN)
Yer: İşletme Fakültesi Amfi I
15:00 – 15:30: GTÜ Müzik Grubu
15:30 – 17:00: Oyunlar ve Etkinlikler