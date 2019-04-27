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GTÜ Engelsiz Gençlik Festivali

Gebze Teknik Üniversitesi Engelsiz GTÜ Birimi, Engelliler Haftası kapsamında, farklı engel gruplarını sosyal çevre ve üniversite ile bütünleştirmek amacıyla 4. GTÜ Engelsiz Gençlik Festivali’ni düzenleyecek.

GTÜ Engelsiz Gençlik Festivali

27 Nisan 2019 Cumartesi 10:22

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Çeşitli sosyal kurum ve kuruluşların üyelerini, özel eğitim kurumlarının temsilcilerini, dernek mensuplarını, GTÜ akademik ve idari personelini ve lise ile üniversite öğrencilerini bir araya getirecek olan "GTÜ Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali" 30 Nisan 2019 tarihinde “Kozadan Kelebeğe Engelsiz Bir Hayat İçin El Ele” sloganıyla Gebze Teknik Üniversitesi Şenlik Alanı’nda gerçekleşecek.

Engelsiz GTÜ Birimi Başkanı Prof. Dr. Nilay Coşgun,

"Engelsiz GTÜ Birimi öncülüğünde hazırlanan Festival; özel eğitim merkezlerinin dans, müzik gösterileri, enstrüman performansları, sportif faaliyetler ve farkındalık stantlarını kapsayan büyük bir organizasyon olacak. Birçok kurum, kuruluş ve dernek ile üniversite topluluklarının da katkı sağlayacağı festivalde, toplumun her kesimi beraber olacak ve değerli paylaşımlarda bulunabilecekler." açıklamasında bulundu.

 

Festival Yeri: Gebze Teknik Üniversitesi - SKS Önü Şenlik Alanı, Cumhuriyet Mahallesi, 2254. Sokak No: 41400 Gebze/KOCAELİ

Tarihi: 30.04.2019

Saat: 11:00 - 17:00


Organizasyon Komitesi

Doç. Dr. Meral Elçi
Arş. Gör. Gülay Murat
Arş. Gör. Neslihan Başaran
Arş. Gör Pınar Tat

4. GTÜ KOZADAN KELEBEĞE ENGELSİZ GENÇLİK FESTİVALİ’19 FESTİVAL PROGRAMI

11:00 – 11:20: Açılış ve konuşmacılar

11:20 – 11:45: Özel Darıca Umut Işığım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden dans gösterisi

11:45 – 12:00: Dilovası Engelliler Derneği’nden Serhat ATASOY ile saz dinletisi

12:00 – 12:30: GTÜ Müzik Grubu Eşliğinde Oyunların Başlaması

12:30 – 13:30: Yemek

13:30 – 14:00: Oyunlar ve Etkinlikler

14:00 – 15:00: Yönetim Bilgi Sistemi Eğitimi (Prof. Dr. Bülent SEZEN)

                         Yer: İşletme Fakültesi Amfi I

15:00 – 15:30: GTÜ Müzik Grubu

15:30 – 17:00: Oyunlar ve Etkinlikler

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Engelsiz GençlikFestivalEngelsiz Gençlik FestivaliGTÜ
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