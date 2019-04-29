GTÜ Girişimcilik Zirvesi 5. Yılında

GTÜ Girişimcilik Zirvesi 2019, “Dijital İnovasyon ve Girişimcilik” temasıyla 25 Nisan 2019 tarihinde Green Park Pendik Hotel & Convention Center’da düzenlendi. Önemli isimleri bir araya getiren GTÜ Girişimcilik Zirvesi, bu yıl da diğer yıllar da olduğu gibi yoğun ilgi gördü.

Bu yıl 5.’si düzenlenen GTÜ Girişimcilik Zirvesi’nin açılışı T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih KACIR, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Hasan ASLAN, Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru TÜMER KABADAYI, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER ve Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit YILDIRIM’ın katılımıyla gerçekleşti. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN ’ün açılış konuşmasıyla başlayan Girişimcilik Zirvesi kapsamında, dijital inovasyonların işletme dünyasındaki etkilerinin tartışılacağı üç oturum gerçekleşti. İlk oturum, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer TORLAK moderatörlüğünde “İnovasyon Çağında Büyük Şirketlerin Rolü” başlığı altında gerçekleştirildi. İlk oturum konuşmacıları arasında, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan GÜRAL, Turkcell Yapay Zekâ, Veri Analitiği ve Veri Biliminden Sorumlu Direktör İnanç ÇAKIROĞLU, Ford Otosan Ar-Ge Müdürü Ömer Rüştü ERGEN, P&G Ticari Operasyonlar Direktörü Yetkin TEPEKÖYLÜ yer aldı.” İnovasyon Çağında Fark Yaratan Kadınlar” oturumunun moderatörlüğü YÖK Akademi’de Kadın Çalışmaları Birimi Üyesi, TULIP Kurucu Koordinatörü ve Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU tarafından gerçekleştirildi. Biolive Kurucu Ortağı Duygu YILMAZ, YANINDAYIZ Derneği Başkanı ve SUTEKS Kurucusu ve Genel Müdürü Nur GER, Anlatan Eller Kurucusu Pelin BAYKAN, Robot Hukukçusu Selin ÇETİN ikinci oturumda deneyimlerini aktardılar. Son oturum, “ İnovasyon Çağında Fark Yaratan Girişimciler” başlığıyla Ekonomist, Milliyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Zeynep AKTAŞ tarafından gerçekleştirildi. Insider, Partner & Head of Predictive Business Unit Çağlar İÇER, iyzico Kurucu Ortağı Tahsin ISIN, VeriPark Türkiye Genel Müdürü Aslı DERBENT, Start-IST ve davetpostasi.com Kurucusu Mine KOCADAĞ DEDEKOCA, Korur Robot Teknolojileri Şirketi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali TAN ŞERBETÇİ son oturumda gençlerle buluştular.

“İnovasyonun Tetikleyicisi Girişimcilik Ruhudur”

GTÜ Rektörü Prof. Dr. M. Hasan ASLAN, konuşmasında gençlere “Girişimcilik” “Arge” ve “İnovasyon” üçgeninde “Girişimcilik Ruhu” nun önemini anlattı. Türkiye’de istihdam oranlarıyla bağlantılı KOBİ’lerin önemini vurgulayan Aslan, inovasyonu toplumsal gelişmeyi kolaylaştıran anahtar olarak tanımladı. İnovasyonun eskiden bir buluş ya da yeni bir fikir olarak görüldüğünü, fakat günümüzde inovasyon kelimesinin başlı başına bir dönüşüm geçirdiğini belirten Aslan, inovasyonun tetikleyicisinin girişimcilik ruhu olduğunu söyledi. İnovasyonun önemini günümüz penceresinden değerlendiren Aslan, gençlere “sevdiğiniz işi yapın ve hayal kurun” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

“Dijital Çağ: İnovatif Fikirler, Risk Almaktan ve Hata Yapmaktan Korkmayan Cesur Girişimcilerin Çağı”

GTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru TÜMER KABADAYI, açılış konuşmasında dijital çağın gereklilikleri üzerinde dururken, gençlere ilham vermesi açısından değerlendirildiğinde gençlerin girişimcilik konusunda bilgi ve deneyimlerini aktaran fikir liderleri ile buluşmasını ilham verici ve yol gösterici olarak tanımladı. Dijital Çağın getirdiği değişiklikleri girişimcilik zirvesinde düzenlenen oturumlarda değerlendireceklerini belirten Kabadayı, dijital çağın hata yapmaktan korkmayan cesur bireylerin çağı olduğunu söyledi.