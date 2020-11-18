GTÜ ile MŞÜ Arasında Akademik İş Birliği

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ın Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ile 21 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmede alınan kararla, Hayvancılıkta ve Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm çalışmaları kapsamında pilot devlet üniversitesi olan Muş Alpaslan Üniversitesi ile Türkiye’deki 10 araştırma üniversitesinden biri olan Gebze Teknik Üniversitesi arasında akademik iş birliği yapılmasına yönelik çalışmalar başladı.

İki rektörün Ankara’da yapmış olduğu görüşmenin ve sonrasında yürütülen çalışmaların ilk meyvelerinden biri, MŞÜ’den bir heyetin GTÜ’ye yapmış olduğu ziyaret oldu. İş birliği kapsamında MŞÜ Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Onur Şahin,GTÜ laboratuvarlarında incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde özellikle tarım sahasında müşterek adımlar atılması kararlaştırıldı. İncelemeler sırasında GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuvarları, Biyoteknoloji Enstitüsü Laboratuvarları ile Biyoteknoloji Enstitüsü AR-GE serasında ortak bilimsel çalışmaların yapılabilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. GTÜ Senato Salonu’nda yapılan toplantıda GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Işıl Kurnaz, Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış Kutman, Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Damla Arısan ve Biyoteknoloji Enstitüsü Öğr. Üyesi Dr. Bahar Yıldız Kutman yer aldı. Toplantının sonucunda Bitki ve Hayvan Biyoteknolojisi, Topraksız Tarım, Bitki Fizyolojisi, Biyoteknoloji laboratuvarında üretilen maddelerin (Zn + Se + I) tarım arazilerinde üretimi yapılan tahıllar ve yem bitkileri denemelerine uygulanarak kalite parametreleri, yem bitkilerinin hayvanlara yedirilerek hayvan sağlığı bakımından et, süt ve kandaki parametrelere bakılması konusunda görüş birliğine varıldı.

GTÜ ile kurulan ilk bağlantının hayırlı neticelere vesile olmasını umduğunu ifade eden MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlk ziyaretlerin ardından ilerleyen günlerde GTÜ ile daha farklı alanlara da yayılan projeler geliştirileceğini belirten Rektör Polat; “Mikrobiyoloji, mikrobiyoloji ve genetik, bilgisayar, inşaat ve makine mühendislikleri, fizik, kimya gibi Gebze Teknik Üniversitesinin güçlü olduğu alanlarda ortak çalışmalar yapılması için yeni ziyaretler yapılmasını da planlıyoruz. İkili iş birliği çalışmalarımızın farklı alanlarda gelişerek büyüyeceğini umuyorum. Vermiş olduğu desteklerden ve öğretim üyelerimize göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’a ve mesai arkadaşlarına içten teşekkür ediyorum.” ifadesinde bulundu.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Muş Alparslan Üniversitesini kardeş üniversite olarak gördüklerini söyledi. Rektör Aslan, Gebze ve Malazgirt arasında akdedilen kardeş ilçeler protokolüne vermiş olduğu katkılardan, Malazgirtli gençlerin ortak bir proje eşliğinde Gebze’de farklı iş kollarında eğitilmesine yönelik sivil alanda yürütmüş olduğu çalışmalardan ve Gebze Teknik Üniversitesi ile akademik alanda ortak çalışmalar yapma irade ve isteğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’a teşekkürlerini iletti.

Daha önce Uluslararası Üniversiteler Konseyi heyeti ile Muş ve Malazgirt’e ziyaretlerde bulunduğunu, bu yılki Malazgirt kutlamaları kapsamında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz riyasetinde kalabalık bir heyetin Muş Alparslan Üniversitesi mihmandarlığında Muş, Malazgirt ve civar illeri ziyaret ettiğini, hem kendisinin hem de Gebze’den gelen diğer ekiplerin Muş’tan çok güzel duygularla ayrıldığını da hatırlatan Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, en kısa zamanda Muş’u tekrar ziyaret etmek istediğini ifade etti.

















