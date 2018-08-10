GTÜ İş Güvenliği eğitimi

Gebze Teknik Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 12 Temmuz 2018 tarihinde ‘İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim işbirliği’ protokolü imzalandı.

Protokole göre Gebze Teknik Üniversitesi, işveren ve işveren vekilli için 16 Saatlik Uzaktan Eğitim ile ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimleri verecek. Eğitimlerde başarılı olup belge alanlar Bakanlığın ‘İSG Vekili sınavına giriş hakkı kazanacak. Böylece elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş tanımında yer alan işyerleri kendi bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetini yürütebilecek.

Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilecek olan sertifika programının 21.05.2018 tarih ve 230427 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik Değişiklik Yapılmasına dair” yönetmeliğine dayanıyor. Gebze Teknik Üniversitesi’nin yürüteceği sertifika programıyla az tehlikeli iş kolunda; işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekillerince yürütülmesinin önü açılıyor. Başvurmak için ise 18 yaşından büyük dışında herhangi bir koşul aranmıyor. Az tehlikeli iş kolunda; eczaneler, lokantalar, oteller, okullar, yurtlar, perakende mağazalar, marketler, apartmanlar, büroda hizmet verenler (avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları…) basit tarzda tekstil imalatı ve gıda imalat ve satış işleri, vb…yer alıyor. Bilgi için; https://sem.gtu.edu.tr/