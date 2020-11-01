GTÜ, İzmir Depremini Araştırıyor

Deprem ve etkilerine yönelik araştırmalar yapan GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir depreminin ardından çalışmalara başladı.

Deprem araştırmaları, yapıların deprem dayanıklığı için teknolojiler, erken uyarı sistemleri üzerine

yoğun araştırmalar ve çözümler üreten Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat

Mühendisliği Bölümü, İzmir depremi çıktıları için harekete geçti. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed

Hasan Aslan'ın deprem sonrası yaptığı açıklamada "GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deprem ve Yapı

Mühendisliği programı öğretim üyeleri tarafından 30 Ekim İzmir depremi ile ilgili depremin oluş

mekanizmasının ve Seferihisar’da oluşan süpürtü dalgalarının (tsunami) incelenmesine, kuvvetli yer

hareketi ölçümlerinin değerlendirilmesine, yıkılan binalarla ilgili bilgi toplanılmasına başlanmıştır.