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GTÜ, İzmir Depremini Araştırıyor

Deprem ve etkilerine yönelik araştırmalar yapan GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir depreminin ardından çalışmalara başladı.

GTÜ, İzmir Depremini Araştırıyor

01 Kasım 2020 Pazar 14:13

 Deprem araştırmaları, yapıların deprem dayanıklığı için teknolojiler, erken uyarı sistemleri üzerine
yoğun araştırmalar ve çözümler üreten Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü, İzmir depremi çıktıları için harekete geçti. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed
Hasan Aslan'ın deprem sonrası yaptığı açıklamada "GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deprem ve Yapı
Mühendisliği programı öğretim üyeleri tarafından 30 Ekim İzmir depremi ile ilgili depremin oluş
mekanizmasının ve Seferihisar’da oluşan süpürtü dalgalarının (tsunami) incelenmesine, kuvvetli yer
hareketi ölçümlerinin değerlendirilmesine, yıkılan binalarla ilgili bilgi toplanılmasına başlanmıştır.
Sonuçlar kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.



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