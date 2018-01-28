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GTÜ kalitesini tescilledi

Kaliteli yönetim anlayışı içinde hareket eden GTÜ Türkiye'de ilk kez ISO 9001:2015 ve ISO 10002 kalite belgelerini alan üniversite oldu.

GTÜ kalitesini tescilledi

28 Ocak 2018 Pazar 17:32

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ)'nin kaliteli yönetim sistemine yönelik çalışmaları sonuç verdi. GTÜ Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile akademik ve idari birimlerinin tamamını kapsayan bir denetleme süreci sonunda Türk Loydu Vakfı tarafından yapılan denetimleri başarı ile tamamlayarak, ISO 9001:2015 ve ISO 10002 kalite belgelerini aldı. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün'ün üniversitenin başarılı çalışmalarına kurumsal anlamda da hedef koyduğu kaliteli yönetim anlayışının belgelerle birlikte süreklilik sağlaması amaçlanıyor. Türkiye'de ilk kez ISO 9001:2015 ve ISO 10002 kalite belgelerini alan üniversite olan GTÜ' de YÖK Kalite Kurulu başvurusu ve ayrıca tüm bölümler için akredite başvuruları sonuçlarının da kısa bir sürede alınması bekleniyor.

Kalite yönetim sisteminin GTÜ' de uygulanması için hedef belirleyen ve sistemi üniversitemize kazandıran Rektörümüz Prof. Dr. Haluk Görgün ve bu konuda destek olan personelimize teşekkür ederiz.

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