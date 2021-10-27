GTÜ Kelebek Ateşi Cumhuriyet Bayramı Coşkusuyla Tutuştu

Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen Kelebek Ateşi etkinliğine bu yıl Cumhuriyet Bayramı coşkusu damgasını vurdu. GTÜ öğrencilerinin güvenlik görevlileriyle birlikte sahne alarak konser verdiği gecede müzik ziyafeti ile renkli görüntüler oluştu.

Geleneksel olarak düzenlenen Kelebek Ateşi etkinliği GTÜ Gölet alanında Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirildi. Katılımcılara sponsorların da desteğiyle yiyecek, içecek ve tatlı ikramları yapıldı. Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan öğrencilere yiyecek servisinde bizzat görev aldı.

Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında pandemi sürecinin ardından kendileriyle kampüs alanında bir arada olabildiği için memnuniyetini ifade etti. Katılımcıların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Aslan tüm öğrencilere başarılı bir ders yılı diledi.

Etkinliğe GTÜ yönetiminin yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz katıldı. Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz yaptıkları selamlama konuşmasında Gebze’nin Türkiye’nin sanayisi ile eğitimindeki önemine dikkat çekerek Cumhuriyet Bayramı’nı kutladıkları öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ifade ettiler.

Konuşmaların ardından sahne alan öğrenciler ile güvenlik görevlileri katılımcılara mini konserler vererek şiir dinletisinde bulundular. En çok beğenilen şarkıların yanı sıra kendi bestelerini de seslendiren GTÜ öğrencileriyle güvenlik görevlileri büyük beğeni topladı.

Etkinliğin sonunda katılımcı öğrenciler için yurt servisi düzenlendi.





























