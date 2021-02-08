Yeni YÖK tarafından yükseköğretimimizde ilk kez uygulanacak olan “YÖK Anadolu Projesi”, yeni kurulan veya gelişmekte olan “genç üniversitelerin”, belirlenen bazı alanlarda gelişiminin diğer üniversiteler tarafından desteklenmesi amacıyla, akademik insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş “kıdemli üniversiteler” ile eşleştirilmesini öngörüyor. Bu kapsamda projede kıdemli üniversiteler arasında “Gebze Teknik, Ankara, Bursa Uludağ, Çukurova, Ege, Erciyes, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Orta Doğu Teknik ve Selçuk” Üniversiteleri bulunurken, “Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Erzincan Binali Yıldırım, Hakkâri, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak” Üniversiteleri ise Genç Üniversiteler arasında yer aldı. GTÜ, Genç Üniversite olan Muş Alpaslan ve Siirt Üniversitelerine Moleküler Biyoloji ve Genetik, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği alanlarında destek verecek.
GTÜ, 'Kıdemli Üniversiteler' Arasında
Genç Üniversitelerin gelişiminin desteklenmesi için “YÖK Anadolu Projesi” hayata geçiriliyor. Projede GTÜ, 'Kıdemli Üniversiteler' arasında yer aldı.
Yeni YÖK tarafından yükseköğretimimizde ilk kez uygulanacak olan “YÖK Anadolu Projesi”, yeni kurulan veya gelişmekte olan “genç üniversitelerin”, belirlenen bazı alanlarda gelişiminin diğer üniversiteler tarafından desteklenmesi amacıyla, akademik insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş “kıdemli üniversiteler” ile eşleştirilmesini öngörüyor. Bu kapsamda projede kıdemli üniversiteler arasında “Gebze Teknik, Ankara, Bursa Uludağ, Çukurova, Ege, Erciyes, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Orta Doğu Teknik ve Selçuk” Üniversiteleri bulunurken, “Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Erzincan Binali Yıldırım, Hakkâri, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak” Üniversiteleri ise Genç Üniversiteler arasında yer aldı. GTÜ, Genç Üniversite olan Muş Alpaslan ve Siirt Üniversitelerine Moleküler Biyoloji ve Genetik, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği alanlarında destek verecek.