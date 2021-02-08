GTÜ, 'Kıdemli Üniversiteler' Arasında

Yeni kurulan veya gelişmekte olan “genç üniversitelerin”, belirlenen bazı alanlarda gelişiminin diğer üniversiteler tarafından desteklenmesi amacıyla, akademik insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş “kıdemli üniversiteler” ile eşleştirilmesini öngören “YÖK Anadolu Projesi” tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iştirakiyle gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulu Üyeleri, ilgili Bakanlar ve kurum başkanlarının yanı sıra projede yer alan üniversitelerin rektörleri, bölüm başkanları ve proje koordinatörleri katıldı. Törene Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)’nden Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilay COŞGUN, Temel Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan ALTUNDAŞ, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent AKBAŞ, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ferruh ÖZCAN, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN katılım gösterdi.



Yeni YÖK tarafından yükseköğretimimizde ilk kez uygulanacak olan “YÖK Anadolu Projesi”, yeni kurulan veya gelişmekte olan “genç üniversitelerin”, belirlenen bazı alanlarda gelişiminin diğer üniversiteler tarafından desteklenmesi amacıyla, akademik insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş “kıdemli üniversiteler” ile eşleştirilmesini öngörüyor. Bu kapsamda projede kıdemli üniversiteler arasında “Gebze Teknik, Ankara, Bursa Uludağ, Çukurova, Ege, Erciyes, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Orta Doğu Teknik ve Selçuk” Üniversiteleri bulunurken, “Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Erzincan Binali Yıldırım, Hakkâri, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak” Üniversiteleri ise Genç Üniversiteler arasında yer aldı. GTÜ, Genç Üniversite olan Muş Alpaslan ve Siirt Üniversitelerine Moleküler Biyoloji ve Genetik, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği alanlarında destek verecek.



















Yeni YÖK tarafından yükseköğretimimizde ilk kez uygulanacak olan “YÖK Anadolu Projesi”, yeni kurulan veya gelişmekte olan “genç üniversitelerin”, belirlenen bazı alanlarda gelişiminin diğer üniversiteler tarafından desteklenmesi amacıyla, akademik insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş “kıdemli üniversiteler” ile eşleştirilmesini öngörüyor. Bu kapsamda projede kıdemli üniversiteler arasında “Gebze Teknik, Ankara, Bursa Uludağ, Çukurova, Ege, Erciyes, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Orta Doğu Teknik ve Selçuk” Üniversiteleri bulunurken, “Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Erzincan Binali Yıldırım, Hakkâri, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak” Üniversiteleri ise Genç Üniversiteler arasında yer aldı. GTÜ, Genç Üniversite olan Muş Alpaslan ve Siirt Üniversitelerine Moleküler Biyoloji ve Genetik, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği alanlarında destek verecek.