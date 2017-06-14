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GTÜ öğrencileri ASELSAN’da

Savunma sanayinde Türkiye’nin önde gelen kurumu olan ASELSAN kapılarını GTÜ öğrencilerine açtı. GTÜ Rektörü ve aynı zamanda ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Haluk Görgün öğrencileri için ASELSAN’a teknik gezi düzenledi.

GTÜ öğrencileri ASELSAN'da

14 Haziran 2017 Çarşamba 09:38

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Rektörü ve ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Görgün başkanlığındaki Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve öğrencilerinden oluşan heyet önceki gün Ankara’da bulunan ASELSAN Macunköy ve Akyurt Tesislerini ziyaret etti. Günü birlik yapılan ziyarette heyet, ASELSAN Brifing Salonunda yapılan genel ASELSAN Sunumunun ardından, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığı (HBT) Üretim Holü, Hacim KAMOY Üretim Holü, Ulaşım Güvenlik ve Enerji Sistemleri Sektör Başkanlığı (UGES) Üretim Holü, Macunköy Tesislerinden sonra Akyurt Tesislerini gezdi. Teknik ve teknolojik açıdan üretimlerin aşamalarını bire bir gözlemleyen öğrenciler mesleki bilgilerini de gözden geçirme imkanı buldular. Öğrenciler için önemli bir deneyim olması adına ziyareti sağlayan GTÜ Rektörü Görgün, öğrencilerin ufkunu açan faydalı bir gezi yaptıklarını belirterek, GTÜ öğrencilerinin ayrıcalıklı üniversite eğitimlerine sürekli yenilikler katmak için çalıştıklarını söyledi.

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