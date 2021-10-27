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GTÜ Öğrencileri Roketlerini ABD'de Ateşleyecek

GTÜ öğrencilerinden oluşan ETERNAL Roket Takımı ABD’de yapılacak olan IREC Roket Yarışması’nda finale kalarak atış yapmaya hak kazandı.

GTÜ Öğrencileri Roketlerini ABD'de Ateşleyecek

27 Ekim 2021 Çarşamba 09:32


GTÜ öğrencilerinden oluşan ETERNAL Roket Takımı ABD’de yapılacak olan IREC Roket Yarışması’nda finale kalarak atış yapmaya hak kazandı. Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Havacılık ve Uzay Kulübü takımlarından olan ETERNAL Roket Takımı
Amerika Birleşik Devletleri’nin New Mexico eyaletinde düzenlenecek olan prestijli roket yarışması Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması ( IREC )'nda finale kaldı. ETERNAL Roket Takımı 20-25 Haziran tarihleri arasında, 10 bin feet kategorisinde yazılımı ve tasarımı kendilerine ait olan roket ile atış yapacaklar. Birçok ülke ve takımı geride bırakıp 150 takım arasında finale kalan takımda GTÜ Mühendislik Fakültesinden Elektronik Mühendisliği’nden Ali Kaplan, İsmail Üst, Yavuz Eren Doğan, Erdi Erkal Kayabaşı, Makine Mühendisliği Bölümü’nden Mehmet Aklan, Malzeme Mühendisliği’nden Bihar İlem Şahin, Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü’nden Şengül Sude Şeker, GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü’nden Oğuz Özkan yarışacak.


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