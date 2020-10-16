GTÜ öğrencileri ‘Sanal Laboratuvar’ oluşturacak

GTÜ öğrenci ve mezunlarından oluşan KOZA/R Science ekibi, TÜBİTAK BIGG 2019 yılı 2. çağrısı ile desteklenen girişimcilerden biri olmaya hak kazandı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri Şevval Çimyapan, Rabia Ergin ve GTÜ Elektronik

Mühendisliği bölümü öğrencisi Ebru Bozkurt’un oluşturduğu ekip, “bilimsel araştırmalar için teknik eğitimlerin ulaşılabilir altyapısı oluşturmak” misyonuyla yola çıktıklarını, aldıkları bu destekle bu alanda değer katan bir girişim olmayı hedeflediklerini ifade ettiler.

Ekip üyeleri, pandemi süreciyle gündeme gelen uzaktan eğitim modüllerinin, laboratuvar teknik eğitimlerine entegre olamamasının temel bilimler alanında eğitim gören birçok araştırmacıyı etkileyeceğini ön gördüklerini, bunun için çok geç kalmadan harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca alternatif sanal bir laboratuvarın oluşturulmasıyla araştırmacıların dijital platformlarda eğitimine devam etmesini sağlamayı hedeflediklerini ve aldıkları TÜBİTAK BİGG desteği ile çalışmalara başladıklarını belirttiler.

Bilişim Vadisi’nde faaliyete geçirecekleri projeleri için şirket kurulumunu tamamlayan KOZA/R Science ekibi, geçtiğimiz haftalarda Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen Yatırımcı Buluşmaları Demoday Programında MÜSİAD ve 20H2OInvest temsilcilerine projelerini anlattı.







