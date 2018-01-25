banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GTÜ Öğrencileri TAI’de staj yapacak

TAI ve GTÜ arasında üniversite öğrencilerinin eğitimine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. GTÜ Öğrencileri imzalanan protokol ile TAI projelerinde çalışma imkânı bulacak.

GTÜ Öğrencileri TAI'de staj yapacak

25 Ocak 2018 Perşembe 09:54

Ürettiği özgün ürünlerin yanı sıra çok uluslu şirketlerle işbirlikleri yürüten, havacılık ve uzay sanayisinde ülkemizde söz sahibi olan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TAI) ile Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) , Stajyer Mühendis Programı Protokolü imzaladı. Ankara’da bulunan TAI Kahraman Kazan Merkez Yerleşke’ sinde 23 Ocak’ta düzenlenen imza töreninde GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, TAI Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, TAI Genel Müdürü Doç. Dr. Temel KotiL’ in aralarında bulunduğu TAI yönetimi ile protokolü imzaladı. Stajyer Mühendis Programına üniversitenin Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Malzeme bilimi ve Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. veya 4. Sınıflarında bölümlerden birinde eğitimi devam eden öğrenciler başvuracak. Protokol ile GTÜ öğrencileri TAI projelerinde aktif olarak çalışma olanağı bulacaklar. Sosyal medya hesabında konu ile ilgili açıklama yapan Görgün, “Gençler size güveniyoruz...Herşey sizin için.... Mühendislik öğrencilerimize güzel bir haberim var: Bugün TAI de Stajyer Mühendis Protokolü imzaladık. Başta TAI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Başvurular ve süreç hakkında ayrıca bilgilendirme yapacağım.” ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Mehmetçiğimizin yanındayız” “Mehmetçiğimizin yanındayız”
Darıca'da bıçaklı kavga: 1 ölü Darıca'da bıçaklı kavga: 1 ölü
‘’Cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılayacağız’’ ‘’Cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılayacağız’’
SEDAŞ Proje Fikri Yarışması başladı SEDAŞ Proje Fikri Yarışması başladı
Afrin Operasyonu’ndan Talas Savaşı’na Afrin Operasyonu’ndan Talas Savaşı’na
CHP'den dernek ziyaretleri CHP'den dernek ziyaretleri
Yukarı Çık

banner339

“Mehmetçiğimizin yanındayız”
Başkan Karaosmanoğlu, geleneksel olarak Kartepe ilçesi Köseköy İstasyon mahallesinde gerçekleştirilen...

Haberi Oku