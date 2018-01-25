GTÜ Öğrencileri TAI’de staj yapacak

Ürettiği özgün ürünlerin yanı sıra çok uluslu şirketlerle işbirlikleri yürüten, havacılık ve uzay sanayisinde ülkemizde söz sahibi olan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TAI) ile Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) , Stajyer Mühendis Programı Protokolü imzaladı. Ankara’da bulunan TAI Kahraman Kazan Merkez Yerleşke’ sinde 23 Ocak’ta düzenlenen imza töreninde GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, TAI Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, TAI Genel Müdürü Doç. Dr. Temel KotiL’ in aralarında bulunduğu TAI yönetimi ile protokolü imzaladı. Stajyer Mühendis Programına üniversitenin Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Malzeme bilimi ve Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. veya 4. Sınıflarında bölümlerden birinde eğitimi devam eden öğrenciler başvuracak. Protokol ile GTÜ öğrencileri TAI projelerinde aktif olarak çalışma olanağı bulacaklar. Sosyal medya hesabında konu ile ilgili açıklama yapan Görgün, “Gençler size güveniyoruz...Herşey sizin için.... Mühendislik öğrencilerimize güzel bir haberim var: Bugün TAI de Stajyer Mühendis Protokolü imzaladık. Başta TAI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Başvurular ve süreç hakkında ayrıca bilgilendirme yapacağım.” ifadelerini kullandı.