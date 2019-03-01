GTÜ Projelerini İngiltere'ye Anlattı

British Council ve Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) işbirliği ile organize edilen “Türkiye Birleşik Krallık Yüksek Öğretim Stratejik Ortaklıklar Forumu” Londra’da düzenlendi. Türkiye ve Birleşik Krallık üniversite yöneticileri ve politika belirleyicilerini bir araya getirme özelliği taşıyan forumda, her iki ülkede yükseköğretim alanındaki yeni gelişmeler paylaşılarak, stratejik öncelikler ve iki ülkenin üniversiteleri arasındaki iş birliklerinin artırılmasına yönelik yeni bağlantıların geliştirilmesi konuları ele alındı.

Forumda Üniversite-Sanayi İş Birlikleri: İyi Uygulama Modellerinin Keşfedilmesi oturumunda konuşan Aslan, Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) ’nin üniversite-sanayi iş birliği deneyimine dayalı iyi uygulama örneklerinden söz ederek, Türkiye ile GTÜ’nün gelecek hedefleri/vizyonu ve Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki iş birliğinin üniversite-sanayi iş birliğini nasıl destekleyebileceğine dair önerilerde bulundu. Forum dönüşü açıklama yapan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan İngiltere’de düzenlenen formun çok nitelikli çalışmalara ön ayak olacağını belirtti. GTÜ' nün gerek alt yapısı gerekse donanımı ile uluslararasılaşmaya çok uygun bir üniversite olduğunu belirten Aslan, göreve geldiği günden beri bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını ifadelerine ekledi. Forum içi forum dışı görüşmelerde GTÜ' de yürütülen çalışmalar hakkında birçok brifing verdiğini söyleyen Aslan, günümüzün öncelikli alanlarında GTÜ' de yapılan projeleri aktarma fırsatı buldu.