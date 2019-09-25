GTÜ Savunma Sanayimiz İçin Harekete Geçti

GTÜ Savunma Teknolojisi Enstitüsü kapsamında Savunma Sanayi Akademisi açılış töreni gerçekleşti. Savunma sanayiinde, dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak değişime, yeniliğe ve modernizasyona bunlarla paralel olarak da bu süreçleri yönetecek insan gücüne duyulan ihtiyaç doğrultusunda Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) harekete geçti. GTÜ’nün bilgi birikimi ve mühendislik deneyimleriyle tecrübelerini savunma sanayimize katkı sunmak adına harekete geçiren ‘Savunma Sanayi Akademisi’ törenle açıldı.

Yerli ve milli imkanlarla savunma sanayine katkı sağlayacak akademi Savunma Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde kuruldu. Savunma Sanayi Akademisi’nde, bu alanda farklılık yaratabilen üstün nitelikli araştırmacılar yetiştirmek, savunma odaklı Ar-Ge alanlarında ihtiyaçların milli imkânlarla karşılanması için teknolojiler üretmek ve teknolojik üstünlük yaratacak projelerde yetkin ve değer yaratan bilim insanları ve mühendisler yetiştirmek, savunma dünyasını etkileyeceği öngörülen farklı teknolojik alanları araştırma kurgulama ve uygulama ile ilgili özel araştırmaların yapılması için çalışmalar yürütülecek. GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Mavi Salon’da düzenlenen açılış programına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

“BİLGİLER DEĞERE DÖNÜŞÜYOR”

Açılış konuşmasında, savunma sanayisinin ülke savunması gibi çok önemli bir konuda stratejik öneme sahip olması onu diğer sektörel alanlardan çok daha önemli bir yere konumlandırdığını belirten Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan; “Bu sebeple bu alanda çalışacak, değer üretecek kişilerin hem akademik hem de sektörel manada uluslararası arenada fark yaratabilecek, dikkat çeken projelere imza atabilecek yetkinlikte kişiler olması büyük önem arz etmektedir. Bugün açılışını yaptığımız Savunma teknolojileri enstitümüzde işte tam da bu konu üstüne eğilmeyi hedeflemekteyiz. Kurulan enstitümüz ile ortaya çıkacak değerli proje ve tez çıktılarının savunma sanayine kazandırılması ile bu değerli bilgilerin ülkemiz için bir değere dönüştürülmesi sağlanacaktır.” diye konuştu.

“ULUSAL FİRMALAR PROJELERE DAHİL EDİLECEK”

Türkiye 2023 vizyonunun en önemli ayaklarından birisi savunma alanında millileşme olduğunu, üniversite olarak bu vizyona katkı sağlıyor olabilmekten gurur duyduklarını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Aslan, “Enstitümüzde şekillenecek Projelerin ürüne dönüşmesi noktasında üniversite sanayi iş birliği alanında Türkiye’de örnek olarak gösterilen üniversitemizde hem bölgesel hem de ulusal firmalarımızın temsilcilerinin de projelerde yer almaları sağlanacaktır. Bu şekilde sanayimizin mühendislik deneyimleri ve tecrübeleri de savunma sanayimiz içinde çok daha etkili bir şekilde katkı sağlayacaktır. Savunma Sanayi Akademisinin vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“İLK GİRİŞİM GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDEN”

Günümüz dünyasında ülkelerin savunma sanayilerine büyük önem verdiğini ve en çok ödeneğin bu alana aktarıldığını anımsatarak konuşmasına başlayan Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Serdar Demirel; “Burada yapılan hamle ülkemiz için çok değerli. Savunma sanayisi bilimde her zaman lokomotif olmuştur. Taş sopalarla başlayan savunma sisteminin günümüzde nerelere geldiğini hep birlikte görüyoruz. Bizler de ülkemizde yürüttüğümüz çalışmalarla fark yaratmaya çalışıyoruz. Savunma sanayisinde millileştirme için büyük bir çaba içerisindeyiz. 100 yıl sonra da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almak istiyorsak teknolojiyi elimizde tutmalıyız. Bu tarzda bir girişim ilk defa Gebze Teknik Üniversitesi’nde oldu. Gençlerimizin ilgisini bu alana çekmenin önemli olduğunu bir kez daha hatırlatarak Rektörümüze ve akademik kadroya teşekkürlerimi sunup başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“MAZLUMUN SESİ OLMAK İÇİN GÜÇLÜ OLMALIYIZ”

Yaşar Çakmak ise kürsüden yaptığı konuşmada acı tabloların yaşandığı bir ülkede yaşadığımızı belirterek, “Dünyaya geliş nedenimiz dünyada huzur ve insana hizmet etmektir. Ancak insanoğlu farklı çıkarlar için vahşileşiyor. Mazlumun sesini duyurmak için güçlü olmamız gerekiyor. Eğer silahınızı kendiniz üretirseniz daha rahat olursunuz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sakin yaşamak ve etrafa huzur saçabilmek için teknolojide güçlü olmamız gerek. Sanayi ve üniversite iş birliği ile güzel sonuçlar alınacağına inanıyoruz ve Büyükşehir belediyesi olarak her türlü desteğe hazırız. Öğrencilerimizden ve akademisyenlerimizden büyük bir başarı bekliyoruz. GTÜ’yle gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“SAVUNMA SANAYİNDE BÜYÜK ATILIMLAR YAPTIK”

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise, “Akademimiz Gebze’ye ve Türkiye’ye hayırlı olsun. Ülkemizin istikbaline hükmedecek gençler inşallah bu nesil olacak. Savunma sanayii teknolojinin en üst noktasının kullanıldığı bir alan. Ülkelerin bütçelerinden en fazla kaynak ayırdığı harcama kalemi. 10 yıllık dönem içerisinde Türkiye savunma sanayisinde büyük atılım yaptı. Gebze’de TÜBİTAK, Bilişim Vadisi, sanayi bölgelerimize teknoloji üretimi için çok ideal bir alan. Bizler idareci olarak sanayicilerimizin ve üniversitemizin önündeki engelleri kaldırmak için varız. El birliği ile ülkemiz için mücadele etmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Aslan açılışı yapılan Savunma Sanayi Akademisi hakkında sunum yaptı. Gebze Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Enstitüsü içinde 2 yüksek lisans programı bulunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Aslan; “Bunlar; Savunma Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı ve Mikrodalga Elektroniği ve Radar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. Savunma Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programında eğitim gören öğrenciler geniş bir ders yelpazesinde en az 3 not ortalaması ile mezun olabileceklerdir. Öğrenciler Biyoterör ve biyolojik Harp dersinden savunma sistemleri için hidrojen ve yakıt hücresi teknolojileri dersine kadar geniş bir alandan sorumlu olacaklardır. Mikrodalga Elektroniği ve Radar Mühendisliği programında radar, mikrodalga ve elektromanyetik opsiyonunda seçmeli derslerle öğrencilerin uzmanlık alanları belirlenirken elektronik harp, elektromanyetik indüksiyon sistemleri, savunma teknolojileri dersleri gibi konularla da program güçlü bir temel üstüne inşa edilmiştir.” İfadesini kullandı.

Program plaket takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.











