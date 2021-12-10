GTÜ Sporcuları Ödüllendirildi

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ)'nde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen, akademik, idari personel ve öğrencilerin tanışma ve birlikte spor yapmaları için düzenlenen GTÜ Spor Turnuvası tamamlandı.2 ay süren turnuvada FUTBOL, VOLEYBOL, BASKETBOL ve MASA TENİSİ olmak üzere 4 branşta müsabaka düzenlendi. Turnuvada yaklaşık 450 sporcu katılım gösterirken, toplamda 124 maç yapıldı. Turnuva sonucunda Futbolda; 1. SİX PASS, 2. KOLPACİNO, 3.CİVİL BOYS, Voleybolda; 1. OKEY 111, 2. A1-109, 3. YAPI İŞLERİ, Basketbolda; 1- G-UNİT, 2- EKMEK AŞ, 3- İHTİYARLAR, Masa Tenisinde; 1. DOÇ. DR. SERHAT ERAT, 2. ORHAN ÖZSOY, 3.ABDULLAH HAMZA OSMAN dereceye girdiler. Turnuva sonunda düzenlenen GTÜ Spor Turnuvası Ödül Töreni'nde dereceye giren sporculara GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan kupa ve madalyalarını takdim etti.

































