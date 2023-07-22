Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Tanıtım Günleri başladı. 31 Temmuz tarihine kadar GTÜ’yü ziyaret eden üniversite adayı öğrenciler, tercih süreçlerinde hem bölümler hakkında bilgi edinebilecek hem de üniversite akademik - idari personeli ve öğrencileriyle görüşme gerçekleştirerek merak ettiği soruları uzmanına yöneltebilecek.

Öğrencilerin beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Gebze Teknik Üniversitesinin yaptığı açıklamaya göre GTÜ Tanıtım Günleri kapsamında öğrenciler, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bölümler hakkında bilgiler alıp, sorularına yanıt bulabilecek. Gelecekleriyle ilgili tercih yapacak adaylara ve ailelerine GTÜ'nün imkanlarının tanıtılacağı etkinlik 31 Temmuz'a kadar devam edecek.





Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Tanıtılacak





Etkinlikte bu yıl açılan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrenci alacak olan Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü bölümü hakkında bilgilendirme yapılacak. Ulusal siber güvenliğin sağlanmasında organizasyon yapısı ve teknik altyapının güçlendirilmesi için teknolojiyi üretecek, geliştirecek ve yönetecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla açılan bölüme 25 kişilik kontenjan ayrıldı.



