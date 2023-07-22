GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GTÜ Tanıtım Günleri Başladı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Tanıtım Günleri başladı. 31 Temmuz tarihine kadar GTÜ’yü ziyaret eden üniversite adayı öğrenciler, tercih süreçlerinde hem bölümler hakkında bilgi edinebilecek hem de üniversite akademik - idari personeli ve öğrencileriyle görüşme gerçekleştirerek merak ettiği soruları uzmanına yöneltebilecek.

GTÜ Tanıtım Günleri Başladı

22 Temmuz 2023 Cumartesi 12:02

 Öğrencilerin beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Gebze Teknik Üniversitesinin yaptığı açıklamaya göre GTÜ Tanıtım Günleri kapsamında öğrenciler, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bölümler hakkında bilgiler alıp, sorularına yanıt bulabilecek. Gelecekleriyle ilgili tercih yapacak adaylara ve ailelerine GTÜ'nün imkanlarının tanıtılacağı etkinlik 31 Temmuz'a kadar devam edecek. 

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Tanıtılacak

Etkinlikte bu yıl açılan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrenci alacak olan Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü bölümü hakkında bilgilendirme yapılacak. Ulusal siber güvenliğin sağlanmasında organizasyon yapısı ve teknik altyapının güçlendirilmesi için teknolojiyi üretecek, geliştirecek ve yönetecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla açılan bölüme 25 kişilik kontenjan ayrıldı. 

Etkinlikte ayrıca, alanında uzman akademisyenler, 5 fakültede eğitim verilen 22 lisans bölümü hakkında tercihte bulunacak adaylara yol gösterecek. GTÜ'den yapılan açıklamada "21-31 Temmuz 2023 tarihlerinde üniversitemize aday öğrencileri ve ailelerini bekliyoruz." ifadesi yer aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Babasını örnek aldı, 7 yaşında motokrosçu oldu Babasını örnek aldı, 7 yaşında motokrosçu oldu
BÜYÜKGÖZ'DEN GEBZELİ HACILARA ZİYARETLER BÜYÜKGÖZ'DEN GEBZELİ HACILARA ZİYARETLER
Çayırova’da atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor Çayırova’da atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor
Serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti Serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını...
Toptan markette yangın: Söndürme sistemi faciayı önledi Toptan markette yangın: Söndürme sistemi faciayı...
Kur’an-ı Kerim'e yapılan saldırıya karşı imza kampanyası Kur’an-ı Kerim'e yapılan saldırıya karşı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Babasını örnek aldı, 7 yaşında motokrosçu...
Kocaeli'de babasını örnek alarak 3 yıldır motor kullanan 7 yaşındaki Ahmet Hasan Yıldız, ilk defa katıldığı...

Haberi Oku