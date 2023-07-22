GTÜ Tanıtım Günleri Başladı

Öğrencilerin beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Gebze Teknik Üniversitesinin yaptığı açıklamaya göre GTÜ Tanıtım Günleri kapsamında öğrenciler, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bölümler hakkında bilgiler alıp, sorularına yanıt bulabilecek. Gelecekleriyle ilgili tercih yapacak adaylara ve ailelerine GTÜ'nün imkanlarının tanıtılacağı etkinlik 31 Temmuz'a kadar devam edecek.
Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Tanıtılacak
Etkinlikte bu yıl açılan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrenci alacak olan Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü bölümü hakkında bilgilendirme yapılacak. Ulusal siber güvenliğin sağlanmasında organizasyon yapısı ve teknik altyapının güçlendirilmesi için teknolojiyi üretecek, geliştirecek ve yönetecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla açılan bölüme 25 kişilik kontenjan ayrıldı.
Etkinlikte ayrıca, alanında uzman akademisyenler, 5 fakültede eğitim verilen 22 lisans bölümü hakkında tercihte bulunacak adaylara yol gösterecek. GTÜ'den yapılan açıklamada "21-31 Temmuz 2023 tarihlerinde üniversitemize aday öğrencileri ve ailelerini bekliyoruz." ifadesi yer aldı.