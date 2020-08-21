GTÜ TEKNOFEST 2020’ye iddialı gidiyor

GTÜ takımları eleme süreçlerini başarı ile atlattıkları TEKNOFEST 2020 için finalist olarak Gaziantep’e gitmeye hak kazandılar.

Gaziantep’te bu yıl Eylül ayında yapılması planlanan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020 için hazırlanan farklı kategorilerdeki GTÜ takımları yapılan ön değerlendirmeleri geçerek finalist oldular. Farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına iddialı katılan GTÜ takımlarından Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü adına liderliğini Arş. Gör. Gözde Yeşiltaş ve danışmanlığını Doç. Dr. Ali Akpek`in yaptığı GDB Biomaterial takımı önemli bir başarıya imza attı. “İki ayrı biyomalzemenin etkileştirilmesi ve hedefli ilaç salınım sistemi geliştirilmesi ile farklı kanser türlerinde 3 ayrı aşamalı tedaviyi amaçlayan biyomalzemenin tasarlanması ve geliştirilmesi” konulu projeleriyle rakiplerini geride bırakan GTÜ’lü ekip böylece TEKNOFEST 2020’de Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Fikir kategorisinde 93,5 puan alarak birincilikle Gaziantep’te gerçekleşecek finale kalmaya hak kazandı. GDB Biomaterial takımı projeleriyle kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları için farklı kanser hastalarında kullanılmaya yönelik yeni nesil biyolojik nano malzeme içeren akıllı ilaç tasarım sistemi aracılığıyla hastalarda tedavi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

TEKNOFEST 2020’ye finalist olarak ayrıca İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması kategorisinde COCHADIABLO Takımı, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması kategorisinde FarmX takımı, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması kategorisinde GTÜ Vision, Roket Yarışması Orta İrtifa Kategorisinde Tunga Roket Takımı katılacak.



