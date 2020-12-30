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GTÜ Türkiye’nin Tarımı İçin Plant Factory ile Anlaştı

Gebze Teknik Üniversitesi ile ülkemizde kapalı alanda topraksız dikey tarım sistemlerinin öncülerinden Plant Factory arasında Ar-Ge odaklı iş birliği protokolü imzalandı.

GTÜ Türkiye'nin Tarımı İçin Plant Factory ile Anlaştı

30 Aralık 2020 Çarşamba 11:38


Üniversite-Sanayi Türkiye Tarımı İçin Bir Arada 

Ülkemizin 11 Araştırma Üniversitesi’nden biri olan Gebze Teknik Üniversitesi’nin Biyoteknoloji Enstitüsü ile kapalı mekanda topraksız dikey tarıma yönelik yerli ve milli sistemlerin öncülerinden olan Plant Factory Bitki ve Gıda Sistemleri A.Ş. arasında bir süredir devam ettirilen görüşmeler neticesinde, 4 yıllık bir işbirliği protokolü imzalandı. Gebze Teknik Üniversitesi Senato Salonu’nda Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN’ın başkanlığında yapılan toplantıda Plant Factory kurucu ortakları Halil BEŞKARDEŞLER, Ahmet GÜNEY, Emre KAYNAR ve Anıl SÖNMEZ ile Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Işıl KURNAZ, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış KUTMAN, Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Damla ARISAN, Dr. Öğr. Üyesi Bahar YILDIZ KUTMAN, Genel Sekreter Nadir YILDIRIM ve Enstitü Sekreteri Murat UÇAR hazır bulundu. 

 

Amaç Sağlıklı Ürünler Yetiştirmek 

İmzalanan protokol kapsamında, Plant Factory tarafından geliştirilmiş olan topraksız dikey tarım sisteminin Ar-Ge odaklı olarak tasarlanan bir prototipi Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde kurulacak. Bu sistemde bitki besleme optimizasyonu ve biyofortifikasyon gibi yaklaşımlarla kaynak kullanım etkinliğini arttırmaya, karbon ayak izini azaltmaya, küresel gıda ve beslenme güvencesi bakımından sürdürülebilir ve iklim değişikliğine dirençli bir üretim sistemi oluşturmaya, ürünlere fonksiyonel gıda özelliği kazandırmaya ve sonuç olarak daha kaliteli, daha “yeşil” ve her bakımdan daha sağlıklı ürünler yetiştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor. 


 Rektör Aslan; Tarımda Rekabet İçin İnovasyon Vurgusu Yaptı 

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, tarımda rekabet için inovasyon vurgusu yaparak küresel iklim değişikliği ve kuraklık tehdidi altında başta su olmak üzere kaynakları verimli kullanmanın ve güvenilir ve sağlıklı gıda yetiştirebilmenin önemine işaret etti. Biyoteknoloji Enstitüsü öğretim üyelerine ve Plant Factory kurucu ortaklarına teşekkür eden ASLAN, böyle yenilikçi tarım sistemlerinde sağlıklı gıda üretiminin yanı sıra ilaç ve kozmetik gibi farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yüksek katma değerli tıbbi ve aromatik bitkilerin de standardize koşullarda üretiminin çok önemli olduğunu ifade etti.  


Plant Factory, Sektörün Küresel Öncülerinden Olacak 

Toplantıda Plant Factory adına konuşan yönetici ortak Halil BEŞKARDEŞLER ise, şirketin kuruluşundan bugüne kadarki başlıca gelişmeleri ve faaliyetlerini özetlediği kısa bir tanıtım sunumu yaparak Gebze Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü ile güçlerini birleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. BEŞKARDEŞLER, geliştirdikleri sistemin yüzde yüz yerli ve milli mühendisliğin bir eseri olduğunu vurguladı. Gebze Teknik Üniversitesi ile yaptıkları iş birliği sayesinde, bilimsel açıdan sağlam adımlarla kendilerini sürekli geliştirmeyi ve yalnızca Türkiye’de sektöre öncülük etmekle kalmayıp başta Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yurtdışına da rekabetçi dikey tarım sistemleri satmayı hedeflediklerini aktardı. 

 

 






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