GTÜ uzaktan eğitim kararı aldı

Ülkemizde etkin bir mücadelenin verildiği Covid-19 Pandemisinde üniversitelerde eğitim ve öğretimin
şekli Yüksek Öğretim Kurulu tarafından üniversitelere bırakıldı. Bu doğrultuda ve pandemi sürecide
dikkate alınarak GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan başkanlığında toplanan GTÜ Senato
Toplantısında karar uzaktan eğitim lehine verildi. 27.08.2020 tarihinde gerçekleştirilen üniversitenin
senato toplantısında 2020-2021 Güz döneminde lisans eğitimin uzaktan eğitim yolu ile yapılması oy
birliği ile kararlaştırıldı. Güz dönemi lisansüstü eğitimlerinin uzaktan eğitim yoluyla olup olmayacağı
Enstitüler nezdinde belirlenecek, kararı çıkarken Enstitülerin ilgili karar çıktığı zaman duyuru yapacağı
belirtildi.
SAĞLIĞINIZ HER ŞEYDEN DEĞERLİ
Kararın ardından pandemi kaynaklı zor dönemi bir aile olarak birlikte atlatacaklarını ifade eden GTÜ
Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, öğrencilere sosyal medya aracılığı ile açıklamada bulundu.
Aslan’ın kararı değerlendirmesi şöyle oldu: “Değerli öğrencilerim global anlamda olağanüstü bir
dönemden geçtiğimiz hepinizin malumu. Üniversite senato toplantısında aldığımız karar ile güz
dönemi lisans eğitimini online şekilde uygulama kararı aldık. Sizin sağlığınız her şeyden değerli. Bunu
asla unutmayın. Uzaktan eğitim merkezimizin yeni yapılanması ile bu zor dönemi eğitiminizde sıfır eksiklik olacak
şekilde planlıyoruz. Bu konuda lütfen müsterih olunuz. Sizleri seviyoruz ve çok özledik.
Pandemi döneminde eğer olumlu yönde değişim olursa yüz yüze eğitime dönmeyi bizler de sizler
kadar çok arzuluyoruz. Sevgili öğrencilerim bu zor dönemi GTÜ ailesi olarak hep birlikte atlatacağız.
Sağlıklı günlerde buluşmak üzere!”