GTÜ uzaktan eğitim kararı aldı

Ülkemizde etkin bir mücadelenin verildiği Covid-19 Pandemisinde üniversitelerde eğitim ve öğretimin

şekli Yüksek Öğretim Kurulu tarafından üniversitelere bırakıldı. Bu doğrultuda ve pandemi sürecide

dikkate alınarak GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan başkanlığında toplanan GTÜ Senato

Toplantısında karar uzaktan eğitim lehine verildi. 27.08.2020 tarihinde gerçekleştirilen üniversitenin

senato toplantısında 2020-2021 Güz döneminde lisans eğitimin uzaktan eğitim yolu ile yapılması oy

birliği ile kararlaştırıldı. Güz dönemi lisansüstü eğitimlerinin uzaktan eğitim yoluyla olup olmayacağı

Enstitüler nezdinde belirlenecek, kararı çıkarken Enstitülerin ilgili karar çıktığı zaman duyuru yapacağı

belirtildi.





SAĞLIĞINIZ HER ŞEYDEN DEĞERLİ

Kararın ardından pandemi kaynaklı zor dönemi bir aile olarak birlikte atlatacaklarını ifade eden GTÜ

Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, öğrencilere sosyal medya aracılığı ile açıklamada bulundu.

Aslan’ın kararı değerlendirmesi şöyle oldu: “Değerli öğrencilerim global anlamda olağanüstü bir

dönemden geçtiğimiz hepinizin malumu. Üniversite senato toplantısında aldığımız karar ile güz

dönemi lisans eğitimini online şekilde uygulama kararı aldık. Sizin sağlığınız her şeyden değerli. Bunu

asla unutmayın. Uzaktan eğitim merkezimizin yeni yapılanması ile bu zor dönemi eğitiminizde sıfır eksiklik olacak

şekilde planlıyoruz. Bu konuda lütfen müsterih olunuz. Sizleri seviyoruz ve çok özledik.

Pandemi döneminde eğer olumlu yönde değişim olursa yüz yüze eğitime dönmeyi bizler de sizler

kadar çok arzuluyoruz. Sevgili öğrencilerim bu zor dönemi GTÜ ailesi olarak hep birlikte atlatacağız.