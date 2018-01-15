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GTÜ ve HAVELSAN imzaları attı

Savunma sanayide yerli ve millileşme sürecine katkı sağlamak için GTÜ ve HAVELSAN arasında işbirliği protokolü imzalandı.

GTÜ ve HAVELSAN imzaları attı

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:20

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) ülkemizin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarından olan HAVELSAN ile Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) kapsamında işbirliği protokolü imzaladı. HAVELSAN’ın Ankara’da bulunan tesislerinde Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün'ün ve HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay tarafından imzalanan protokol ile artırılmış gerçeklik (AG) ve sanal gerçeklik (SG) teknolojisini içeren projeler çalışılacak. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün konu ile ilgili “Ülkemizde milli ve yerli askeri sistemlerin geliştirilmesi ve üretimi vizyonu çerçevesinde yapılan çalışmalar son hızla devam etmektedir. Bu vizyon kapsamında, askeri sistemlerin yeni teknolojiler kullanılarak geliştirilmesi, mevcut askeri sistemlerin kabiliyetlerini artıracağı öngörülen yeni teknolojilerin bu sistemlere kazandırılması, sistemlerin kalitesini ve verimini yükselteceği için, en önemli hedeflerden birisi haline gelmiştir. Bu hedef çerçevesinde yapılan araştırmalarda Artırılmış Gerçeklik (AG) ve Sanal Gerçeklik (SG) teknolojilerinin gün geçtikçe daha çok alanda uygulanmaya başladığı görülmüştür. Üniversite olarak bizde milli askeri platformlarda görev yapan kullanıcıların operasyonel ve taktiksel anlamda durumsal farkındalığının yükseltilmesinde ve analiz kabiliyetlerinin artırılmasında etkili olacak bir proje üzerinde HAVELSAN ile birlikte çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

 

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