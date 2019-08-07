GTÜ ve Kazlıçeşme AR-GE Merkezi Ortak Projeler Yapacak

Ülke sanayisine katma değerli ürünler geliştirmek için yapılan üniversite sanayi iş birlikteliklerine bir yenisi daha eklendi. GTÜ ve Kazlıçeşme Ar-Ge Merkezi arasında AR-GE İş Birliği Protokolü imzalandı.

Türkiye’nin Araştırma Üniversitesi Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) üniversite sanayi işbirliği kapsamında, hayvansal kaynaklı biyolojik birikimlerin yeni ve katma değerli ürünler olarak biyomedikal, ilaç, gıda, tarım, hayvancılık, konfeksiyon vb. alanlarda değerlendirilmesi üzerine uzmanlaşmış Türkiye’nin ilk ve tek AR-GE şirketi Kazlıçeşme Ar-Ge Merkezi ile protokol imzaladı. Ar-Ge odaklı işbirliğinin imza töreni GTÜ Senato Salonunda, GTÜ adına Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN ve KAZLIÇEŞME AR-GE MERKEZİ adına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ALKOÇ’un metni imzalaması ile gerçekleştirildi. Protokol imza törenine ayrıca GTÜ akademisyenleri ve firma yetkilileri katıldı.

STAJ VE İŞ İMKÂNI

Protokol ile GTÜ lisans ve lisansüstü öğrencileri, doktora ve lisansüstü tezleri ile lisans bitirme ödevlerini, tez/ödev danışmanı ve öğrencinin istemesi halinde firmanın Ar-Ge konularında ve Ar-Ge projeleri temelinde yapılabilecek. Sanayiye araştırmacı yetiştirme amacıyla ortak çalışmalar yürütülebilecek. İlgili alana yönelik proje çalışmaları karşılıklı yürütülecek, Dış kaynaklarca finanse edilen (Kalkınma Ajansı, KOSGEB, TÜBİTAK, FP7, H2020, AB Projeleri, NATO, AGİT, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Ajansı, Afrika Yatırım ve Gelişim Bankası vb.) projelere taraflar birlikte katılabilecek. Karşılıklı seminer ve eğitim vermesi, deneyim paylaşımları yapılabilecek. GTÜ öğrencilerine şirket tarafından staj ve iş imkânı olanaklarının tanıması konusunda ortak hareket edilecek.

HEDEF KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN

Protokol imza töreninde konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, imzalanan her protokolle farklı alanlarda ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli insan gücü ve katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasını amaçladıklarını belirtti. Üniversitesinin araştırma ve eğitim alt yapısının sanayicilerin hizmetinde olduğunu vurgulayan Aslan, sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm çözümler için, üniversitenin ileri teknolojide ve dünya standartlarında katkısının olacağını ifade etti. Yapılan protokolün daha öğrenciyken iş tecrübesi ve deneyimi kazanmaları adına öğrencilere faydalı olmasını dileyen Ahmet ALKOÇ, protokolün katma değeri yüksek ürünleri oluşturacak iş ve proje çalışmalarının da başlangıcı olduğunu söyledi. ASLAN ve ALKOÇ’un konuşmalarının ardından protokol metni imzalanarak, fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.