banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GTÜ ve PİMTAŞ AR-GE İşbirliğinde

GTÜ ile PİMTAŞ A.Ş. arasında AR-GE’ye dayalı işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile geliştirilecek araştırmaların sanayiye katkı sağlaması ve yapılacak olan projelerde akademisyen ve öğrencilerin etkin bir şekilde yer alması hedeflendi.

GTÜ ve PİMTAŞ AR-GE İşbirliğinde

02 Nisan 2019 Salı 09:46

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) ve PİMTAŞ birlikte ulusal ve uluslararası Ar-Ge projeleri geliştirmesi, yürütmesi ve geliştirilen teknolojileri, ürünleri, metodolojileri sanayinin hizmetine vererek verimin artırılmasının sağlanması amacı ile işbirliği protokolü imzaladı. Üniversite sanayi işbirliği kapsamında yürütülecek çalışmaların esaslarının belirtildiği protokol metni PİMTAŞ A.Ş. yönetim binasında GTÜ Rektörü Prof. Dr. M. Hasan ASLAN ve PİMTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz tarafından imzalandı. Protokol imza törenine PİMTAŞ yetkilileri ve GTÜ akademisyenleri katıldı.

AR-GE ye dayalı işbirliği protokolünde; rektörlük tarafından görevlendirilen öğretim elemanları aracılığıyla PİMTAŞ personeline verilen her türlü eğitim ve öğretim faaliyeti ile GTÜ lisans ve lisansüstü öğrencilerinin PİMTAŞ kapsamında staj veya proje esaslı faaliyetlerinin kapsamı çizildi. Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB, FAO, Kalkınma Bankası, Dünya Bankası, Ulusal Ajans, Avrupa Birliği Fonları, İslam Kalkınma Bankası, Kalkınma Bakanlığı, Bilim ve Sanayi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vb. tüm destek fonlarını değerlendirerek etkin, sürdürebilir kalkınmaya yönelik Ar-Ge projeleri ile teknik ve bilimsel ortaklaşa hazırlanacak ve yürütülecek projelerde birlikte çalışılması kararlaştırıldı. Ar-Ge çalışmaları kapsamında teknik altyapı ve laboratuvarların kullanılması, projelerde gerekli akademisyenlerin katkılarının sağlanmasını proje hedefleri arasında yer aldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çiler Miraç Kandili'ni Kutladı Çiler Miraç Kandili'ni Kutladı
Gebze'de Trafik Kazası Gebze'de Trafik Kazası
Büyükgöz’den Miraç Kandili mesajı Büyükgöz’den Miraç Kandili mesajı
Bugün Miraç Kandili! Bugün Miraç Kandili!
Kütüphane Haftası Çocukları Mutlu Etti Kütüphane Haftası Çocukları Mutlu Etti
Çiler Seçim Sonuçları Hakkında Konuştu Çiler Seçim Sonuçları Hakkında Konuştu
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Çiler Miraç Kandili'ni Kutladı
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Miraç Kandili’ ni bir açıklama yaparak kutladı.

Haberi Oku