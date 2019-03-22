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GTÜ ve THK İş Birliği

Gebze Teknik Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşbirliği Protokolü imzaladı. Protokol ile iki kurum arasında eğitim, AR-GE ve kurumsal konularda beş yıllık bir işbirliği yapılacak.

GTÜ ve THK İş Birliği

22 Mart 2019 Cuma 13:03

Yüksek Öğretim Kurumu tarafından organize edilen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” projesi kapsamında Araştırma Üniversitesi Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) ile Türk Hava Kurumu(THK) Üniversitesi destek gördükleri kapsamlarda katma değer üretebilecekleri konularda ve ortak çalışma alanlarında işbirliği için masaya oturdu. GTÜ Senato Salonunda düzenlenen protokol imza töreninde Gebze Teknik Üniversitesi adına Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN,  Türk Hava Kurumu Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ahmet Erman AKBULUT protokol metinlerini imzaladılar.  Törende ASLAN ve AKBULUT iki üniversitenin işbirliğinden doğan sinerjinin ülkemizin öncelikli alanlarına önemli katkılar saplayacak olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Eğitim ve araştırma faaliyetlerini kapsayan beş yıl sürecek olan protokol ile THK Üniversitesi ve GTÜ, desteklendikleri projeler kapsamında ortak projeler sunulması ve bu projeler çerçevesinde iki üniversitenin akademik ve teknolojik alt yapılarının kullanılabilmesini sağlayacak. Lisans ve lisansüstü düzeyde karşılıklı olarak öğrencilerin teorik ve uygulamalı ders alabilme olanakları oluşacak. Ortak işbirliği alanlarında birbirlerinden bağımsız olarak gelişebilecek fırsatları eş güdüm içerisinde değerlendirebilmek amacı ile kurumsal irtibat noktaları üzerinden iletişim içerisinde olunması, işbirliği modellerinde deneyim paylaşımı yapılacak. Teknoloji transferi ve fikri mülkiyet konularında işbirliği geliştirilmesi ve destek gördükleri proje kapsamında ortak panel, çalıştay, kongre, konferans vb. düzenlenmesi mümkün olacak.

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