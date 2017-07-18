GTÜ’ ye Uğramadan Tercih Yapmıyorlar

2 BİN TL BURS İMKANI
Öğrencilerinin 4. sınıfta işe girme oranın yüzde 35, mezuniyetten sonraki ilk altı ayda ise yüzde 89 olduğu GTÜ, en iyi üniversiteler sıralamasında ülke genelinde 5. sırada olurken dünya sıralamalarında bazı bölümleri ile ilk bin üniversite içinde yer alıyor. Öğrenci memnuniyeti araştırmalarında A Plus üniversite olan GTÜ' de bu yıl 7 yeni lisans bölümü açıldı. Kimya, İktisat, Şehir Bölge Planlama, Biyomühendislik, Makine, Kimya ve Harita Mühendisliği alanlarında bu yıl ilk kez lisans öğrencisi alacak olan GTÜ'de burs imkânları da öğrencilerin dikkatinden kaçmıyor. Üniversiteyi tercih edecek öğrencilerden başarı sıralaması ilk bin içinde olanlara, bölüm farkı gözetilmeden yıl boyunca aylık 2 bin TL, ilk 5 bin içinde olanlara bin 500 TL, ilk 10 binde olan öğrencilere ise bin 250 TL burs verilecek. Ayrıca yine başarı oranları dikkate alınarak bölüm bazında öğrencilere bin TL burs yemek, ulaşım, havuz ve fitness olanaklarından yıl boyunca ücretsiz yaralanma olanağı sağlanacak.