GTÜ’ ye Uğramadan Tercih Yapmıyorlar

GTÜ' de aday öğrenci hareketliliği başladı. Bu yılki tercih döneminde üniversite adayı öğrencilerin uğrak yeri olmaya devam eden GTÜ, burs imkânları ile yine öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında 5. sırada yer alan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) kapılarını üniversite adayı öğrencilere açtı. Lisans Yerleştirme Sınavı(LYS) sonuçlarının açıklanması, üniversite adayı öğrenciler için heyecanlı bir tercih dönemine girilmesine neden oldu. 2017- 2018 Akademik yılında üniversiteli olmayı amaçlayan birçok öğrenci 12 -26 Temmuz tarihleri arasında yapılan GTÜ tanıtım günlerinde Gebze'nin yolunu tuttu. Sanayinin kalbinde, teknoloji ile iç içe, doğa harikası kampüste aday öğrenciler ve aileleri yakından ilgi ile karşılanıyor. Zaman zaman GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün' ün de bire bir katıldığı tanıtım etkinlikleri kampüs içinde ve kampüs dışında TV programları, aday.gtu.edu.tr adresinde, fuarlar ve sosyal medya yayınları ile devam ediyor.

2 BİN TL BURS İMKANI

Öğrencilerinin 4. sınıfta işe girme oranın yüzde 35, mezuniyetten sonraki ilk altı ayda ise yüzde 89 olduğu GTÜ, en iyi üniversiteler sıralamasında ülke genelinde 5. sırada olurken dünya sıralamalarında bazı bölümleri ile ilk bin üniversite içinde yer alıyor. Öğrenci memnuniyeti araştırmalarında A Plus üniversite olan GTÜ' de bu yıl 7 yeni lisans bölümü açıldı. Kimya, İktisat, Şehir Bölge Planlama, Biyomühendislik, Makine, Kimya ve Harita Mühendisliği alanlarında bu yıl ilk kez lisans öğrencisi alacak olan GTÜ'de burs imkânları da öğrencilerin dikkatinden kaçmıyor. Üniversiteyi tercih edecek öğrencilerden başarı sıralaması ilk bin içinde olanlara, bölüm farkı gözetilmeden yıl boyunca aylık 2 bin TL, ilk 5 bin içinde olanlara bin 500 TL, ilk 10 binde olan öğrencilere ise bin 250 TL burs verilecek. Ayrıca yine başarı oranları dikkate alınarak bölüm bazında öğrencilere bin TL burs yemek, ulaşım, havuz ve fitness olanaklarından yıl boyunca ücretsiz yaralanma olanağı sağlanacak.