GTÜ YİNE ILK 10'DA

Türkiye'deki ‘en iyi üniversiteler’ açıklandı



Bu yıl üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı. Hacettepe Üniversitesi Türkiye’nin en iyi üniversitesi olurken Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) üçüncü oldu. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 8. Sırada yer alarak ilk 10’a girme başarısı elde etti. Bu yıl URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında 166 üniversite yer aldı.

Üniversitelerin 110'u devlet, 56'sı vakıf üniversitesi oldu. Sıralamada yer alan 166 üniversitede görev yapan öğretim üyesi sayısı 82 bin 305, öğrenim gören öğrenci sayısı ise 2 milyon 294 bin 108 oldu. Sıralamada yer alan üniversiteler tarafından etki değeri yüksek dergilerde (Q1, Q2, Q3) yayımlanan toplam makale sayısı 31 bin 271 olarak kayıtlara girdi.

Bu makalelerin yüzde 84'ü devlet üniversitelerince yayımlandı. Sıralamada yer alan üniversitelerin son 5 yılda aldığı toplam 1 milyon 290 bin 687 atfın yüzde 85'i devlet üniversitelerine ait oldu. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, devlet üniversitelerinde ortalama 26,71 iken vakıf üniversitelerinde 32,30 olarak belirlendi.

2020-2021 URAP Türkiye sıralamasında Hacettepe Üniversitesi ilk sırada yer aldı; onu ODTÜ, İTÜ, İstanbul, Koç, Gazi, Ankara, Gebze Teknik, Bilkent ve Ege üniversiteleri izledi.

Türkiye sıralamasında, ilk 20 üniversitenin durumu incelendiğinde Gebze Teknik Üniversitesi'nin son dönemde ilerlemesini arttırdığına dikkat çekildi.

URAP 2020-2021 Türkiye sıralama tablolarına, http://tr.urapcenter.org adresinden ulaşılabilecek. Tablolarda yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak devlet-vakıf; tıp fakültesi olan-olmayan; 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversiteler kendi grupları için de ayrıca sıralandı.