GTÜ’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi’nde bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Bu kapsamda öncelikle 251 vatandaşımızın şehit olduğu ve 2 binden fazla kişinin yaralandığı hain darbe girişiminde milletimizin onurlu duruşunu unutturmamak adına '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Direniş Fotoğraf Sergisi' açıldı.

Bir hafta süreyle GTÜ Mimarlık Fakültesi’nde gezilebilecek olan serginin açılış programına, Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nilay Coşgun ile Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu, GTÜ akademik ve idari personeli katıldı.

Şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlik Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan’ın açılış konuşmasıyla devam etti.

YENİ BİR DİRENİŞ DESTANI YAZILDI

Programın açılış konuşmasında Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesini tarihimizde yaşanan ve milletimizin başardığı büyük işlere bakıp ibret almayan hainlerin milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan bir girişimi olarak değerlendirdi.

Rektör Aslan konuşmasının devamında, “…Ne var ki Türk Milletinin milli duygularından aldığı güç ile top, tüfek, tank, uçak dinlemeden bu vatan uğruna vücutlarını siper etmesi sayesinde hainler netice alamamış, Türk Milleti yeni bir direniş destanı yazmıştır. Milletimizin hainlere karşı göstermiş olduğu bu Beka mücadelesi, Milli iradenin Demokrasi Zaferi ile taçlanmıştır. Tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi bu karanlık gidişata da Türk Milleti dur demeyi bilmiştir. Yüce milletimiz o gece akıttığı kanlar ile yazdığı destan tüm dünyaya bir kez daha Güçlü Türkiye mesajını vermiştir. Bu sebeptendir ki ecdadımızla, şehitlerimizle, gazilerimizle ne kadar övünsek azdır.” diye konuştu.

REKTÖR ASLAN: ‘KURTULUŞ SAVAŞI RUHU DİRİ…’

Ülke olarak milli iradeyi sahiplenmek isteyen hainlere dur dediklerini anımsatan Rektör Aslan, bunun Kurtuluş Savaşı ruhuyla mümkün olduğunu belirterek, “15 Temmuz gecesi yaşananlara baktığımızda ülkemizde hala Kurtuluş Savaşı ruhunun diri olduğunu çok net görmekteyiz. Bu vesile ile o gece kaybettiğimiz 251 şehidimizi ve gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum. Bugün, burada bu şekilde konuşabiliyorsak; onların canlarını hiçe sayarak verdikleri mücadele sayesindedir. Şehitlerimizin Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Gazilerimize Allah uzun ömürler versin.” şeklinde konuştu.

HAİN PLANLAR BERTARAF EDİLECEKTİR

Konuşmasının son bölümünde Türk Milletinin asil ve kararlı duruşu ile her türlü hain planın bertaraf edileceğine inandığını belirten Rektör Aslan, FETÖ ile mücadelenin durmaksızın devam ettiğini anımsattı. Milletin bekası ve milli iradenin korunması için yapılacak çok iş olduğunu dile getiren Rektör Aslan, daha sonra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nilay Coşgun ve Arif Çağdaş Aydınoğlu ile birlikte ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Direniş Fotoğraf Sergisi’nin açılışını yaptı.



Anadolu Ajansı tarafından çekilen ve 15 Temmuz gecesine ışık tutan fotoğraflar, hain darbe girişimini gözler önüne seriyor. Sergiyi gezen katılımcılar, millet olarak hain darbeyi engellemenin gururunu hissettiklerini belirtirken milli birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmenin önemini vurguladılar.