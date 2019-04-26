GTÜ'de Girişimcilik Zirvesi

Gebze Teknik Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu, Gebze Ticaret Odasının da desteklediği bu yıl "İnovatif Fikirlerle Geleceği Yönet" konulu Girişimcilik Zirvesi' nin beşincisi yapıldı.

Gebze Teknik Üniversitesi’ nin düzenlemiş olduğu, Gebze Ticaret Odasının da desteklediği bu yıl "İnovatif Fikirlerle Geleceği Yönet" konulu Girişimcilik Zirvesi' nin beşincisi; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih KACIR, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER, Gebze Kaymakamı Mustafa GÜLER, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar ÇAKMAK, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Vahit YILDIRIM, Gebze Teknik Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru TÜMER KABADAYI, çok sayıda öğretim üyesi ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Girişimcilik kavramına dikkat çekmek ve girişimci adaylarına ilham olmak amacıyla düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER; değişime, gelişime, sinerjiye inanan ve en önemlisi ülkemize katma değer üretmeye istekli gençlerimizi bir arada görmekten duyduğu heyecanı belirtti. Fiziksel gücün akıl gücüne kaydığı bu dönemi kişisel ve toplumsal bazda en iyi şekilde yönetebilirsek, ileriye doğru yol alabiliriz diyen Sn. ÇİLER, gençlere içlerindeki gücün farkına vararak girişimci düşüncelerini akıl, teknoloji ve yenilikçi ruh ile temellendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Üç oturumdan oluşan zirvede, fark yaratan girişimciler kendi başarı öykülerini katılımcılarla paylaşarak, gençlere rol model oldular.