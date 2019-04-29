GTÜ'de İş Birliği Zirvesi

Etkinlik aynı zamanda öğrencileri Marmara bölgesi sanayicileriyle bir araya getirmesiyle ayrı bir önem kazandı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Aslan, üniversite yönetimi olarak üniversite-sanayi iş birliğine her zaman en üst seviyede önem verdiklerini anımsatarak Türkiye havacılık sanayisi için vazgeçilmez şirketlerden birisi olan TUSAŞ sayesinde savunma sanayiinde millileşme oranlarının her geçen gün artması ile gururlandıklarını kaydetti.

Türk Savunma sanayii için TUSAŞ’ın yürütmekte olduğu projelerin hem bölge firmaları hem de GTÜ’lü öğrenciler için büyük fırsatlar yarattığını ifade eden Aslan, “Değerli öğrenciler, sektörden pek çok önemli şirketin temsilcilerinin de katılım gösterdiği bu etkinliğin kariyer planlamanızda önemli bir yeri olacağına inancım tamdır. Bugün burada kuracağınız bir diyalog ilerideki kariyer planlamanızın ana taşlarından birisini oluşturabilir.” İfadesini kullandı.

YILLIK CİRODA VE ÜRÜN ADEDİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Daha sonra söz alan Genel Müdür Kotil, konuşmasına kendisini tanıtarak başladı. Özellikle kariyer başmaklarını tırmanırken yaşadıklarını kısaca anlattı. Ardından yapısı ve tarihçesi ile genel olarak TUSAŞ’ın şirket profili hakkında bilgiler sundu.

2019 yılında yıllık cirosunu 2.6 milyar dolara yükseltecek olan TUSAŞ’ta önümüzdeki 10 yılın sonunda 11 milyar dolarlık ciroya ulaşmayı öngördüklerini kaydeden Kotil, 2019’da yaklaşık 2 bin 5 yüz olan ürün satış miktarını da 10 bine çıkaracaklarını kaydetti.

BİN MÜHENDİS ALIMI YAPILACAK

İnsan kaynakları alanında yaptığı başarılı çalışmalarla ATO İstihdam Ödülü’ne layık görülen TUSAŞ’a bu yıl içerisinde bin mühendis alımı yapacaklarını kaydeden Kotil, “Stajyer Mühendis programımızla üniversiteli gençlerimizi şirketimizde istihdam ediyoruz. Bu kardeşlerimiz henüz öğrencilik hayatında iş dünyasında bir mühendiste olması gereken deneyimi kazanmış oluyor. Belirli bir ödeme de gerçekleştiriyoruz. Birçoğu program sonunda bizimle profesyonel olarak çalışmaya hazır hale geliyor. Bu yıl bin mühendis alımı gerçekleştireceğiz. En değerli kaynağımız başarılı çalışanlarımızdır.” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Konuşmasında özgüvenin öneminin altını çizen Kotil öğrencilere üretken ve başarılı bir kariyer yolculuğu için dikkat etmeleri gereken hususları hatırlatıp kendilerinden çok çalışmalarını istedi. Kotil, “Dünyanın en iyileriyle rekabet etmeyi değil en iyisi olmayı başarmak istiyoruz. Bu gayemizi gerçekleştirmek siz gençlerimizin kendinizi en iyi şekilde geliştirip bize sunacağınız katkıyla daha kolay olacaktır. Fikirlerinizden ilham alarak çalışıyoruz. Savunma sanayisinde dünyanın en iyisi olmayı birlikte başarabiliriz. Sizden beklentimiz, inovasyonu hayatınızın bir parçası haline getirmeniz. Toplum olarak bunu başarmalıyız. İnovasyon ruhuyla hareket etmeliyiz. Tüm dünyada Türk mühendislerin çok iyi olduğu zaten biliniyor. Bundan sonra el ele verip hızlı atılımlar gerçekleştirmeliyiz.” diyerek öğrencilere iş birliği çağrısı yaptı.

Programın ikinci bölümünde ise Türk havacılık ve uzay sanayisiyle ilgili öğrenci, akademisyen ve sanayicilerden gelen soruları yanıtlayan Kotil’e Rektör Aslan teşekkür ederek hediye takdim etti. Kotil, TUSAŞ tarafından geliştirilen özgün genel maksat helikopteri Gökbey’in maketini Rektör Aslan’a hediye etti. Zirve, toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.