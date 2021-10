GTÜ’de Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleşti. Yoğun bir çalışma sürecinin ardından emeklerinin karşılığı olan diplomalarına kavuşan mezunlar, Türkiye’nin ve dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde üst sıralarda yer alan GTÜ’den mezun olmanın heyecanını yaşadılar.

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ilk etkinlikte Mühendislik Fakültesi mezunları diploma heyecanını yaşadı. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ın il dışında olması nedeniyle video mesajla katıldığı etkinliğe Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, GTÜ yönetimi, akademik ve idari personeli, öğrenciler ve aileleri ile çeşitli kurum temsilcileri katılım gösterdi.

Üniversite Birincisi, GTÜ Öğrencilerinin Çabasını Takdir Etti

Törende ilk konuşmayı üniversite ve fakülte birincisi Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi Süleyman Mert Baran yaptı. Dört yıl önce büyük bir heyecanla kapısından girdikleri üniversiteden gururlu bir şekilde mezun olarak ayrıldıklarını ifade eden Baran konuşmasını şöyle sürdürdü; “Üniversitemiz genç bir kurum olsa da tercih eden zeki ve çalışkan öğrencileri ve dinamik akademik kadrosu ile Türkiye'nin diğer yükseköğretim kurumları ile kısa zamanda rekabet etme kabiliyetine sahip hale geldi. Bunu yurt dışına gönderdiğimiz projeleriyle saygın kurumlardan aldığımız ödülleriyle arkadaşlarımın mezun olduğu anda güzide kurumlarda iş hayatına atılmasıyla göstermekteyiz. Bu kadar emek ve çabayı göstererek harcadığımız özveri için sizleri kutluyorum. “

‘Heybemizde Pozitif Bilim Var’

Baran, konuşmasının devamında, “Üniversitemizden mezun olduğumuz bugün heybemizde pozitif bilimin birçok alanından eşsiz bilgiler ile ayrılmış oluyoruz ancak kendimizi asla tamamlanmış hissetmeliyiz. Bu kurumun çatısı altında edindiğimiz yetenekler ve kabiliyetler bizleri tatmin etmenin ötesinde; bizim kendimizi daha da geliştirme istek ve ihtiyaçlarımızı bilemektedir. Şunu unutmayalım ki meslek sevgisi ahlakı ve bilinci onu başarılı bir şekilde icra edebilmemiz için sahip olmamız gereken önemli etkenlerdendir. Bu etkenler sayesinde gerek iç gerekse özel hayatımızda uygar birer vatandaş olarak kendimize çevremize ve ülkemize yararlı olabiliriz. Yolumuz bilim ve vicdanımız ile aydınlansın. Teşekkür ediyor ve meslek hayatınızda başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Önceden belirlenmiş çalışma programı nedeniyle il dışında bulunan Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, etkinlikte yayınlanan video mesajında tüm katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında hep birlikte büyük bir aile olduklarını anımsatarak, GTÜ’nün, öğrencilerin ve personelin emekleri sayesinde Türkiye’nin en başarılı üniversitelerinden biri olduğunu vurguladı.

‘Üniversitemizin Temsilcisi Olacaksınız’

Rektör Aslan konuşmasını şöyle sürdürdü; “Sevgili mezunlarımız, inanıyorum ki sizler, üniversitemizde geçirdiğiniz yıllarda edindiğiniz bilgi ve birikimle Gebze Teknik Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası platformlardaki en dinamik temsilcileri olacaksınız. Bugün itibariyle uzun eğitim sürecinde elde ettiğiniz birikimi, gayretle ve çalışkanlıkla hayata geçireceğiniz yeni bir sürece ilk adımınızı atıyorsunuz. Ömrünüzün geri kalanında, iş hayatınızda ve akademik çalışmalarınızda ülkenize, milletinize olan bağlılığınızı asla kaybetmeyin. Ülkemizin size, birikimlerinize, dinamik ve idealist bakış açınıza çok ihtiyacı var. Gebze Teknik Üniversitesinden mezun olmanın gücünü, ayrıcalığını ve mutluluğunu kalbinizden eksik etmeyin.

Sevgili Mezunlarımız, Gebze Teknik Üniversitesi’nde sorgulayan ve araştırmaktan asla geri durmayan bir eğitim anlayışı ile mezun oluyorsunuz. Bundan sonraki hayatınızda da sorgulamayı hayatınızın bir parçası haline getirin. Yüksek sesle konuşmaktan asla korkmayın. Gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz için iradenizi ve gayretinizi asla kaybetmeyin. İnanıyorum ki tüm bu enerjinizi alçak gönüllü olmayı elden bırakmadan hem bireysel hem toplumsal yaşamda bizlerle paylaşacaksınız.” şeklinde konuştu.

Rektör Aslan Öğrenci Ailelerine Teşekkür Etti

Rektör Aslan ailelere hitaben yaptığı konuşmasında, “Sevgili Anne ve Babalar, bugün, çocuklarınız artık eğitim hayatının önemli bir aşamasını geride bırakıyor. Böyle pırıl pırıl evlatlar yetiştirdiğiniz için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Öğrencilerimizin alacağı diplomanın altında dekanlarının ve rektör olarak benim imzam olacak. Ancak, bu diplomalarda sizlere ait de görünmez bir imza var.” diye konuştu.

Mezuniyet, Akademisyenlerimizin Emeklerinin Karşılığı

Rektör Aslan, GTÜ akademisyenlerine hitaben, “Sevgili öğretim üyelerimiz, sizler de bugün bir kez daha emeklerinizin karşılığını görüyorsunuz. Sizlere emanet edilen gençlerin, son derece donanımlı bir şekilde üniversitemizden ayrıldıklarına hep birlikte tanıklık ediyoruz. Sizlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimizi hayata hazırlarken akademik anlamda onları nasıl zorladığınızı birinci elden ben biliyorum. Ne var ki bu zorlu sürecin mezunlarımızın gelecek hayatlarında nasıl bir mükafata dönüşeceğine de hep birlikte tanıklık edeceğiz.” dedi.

‘Üniversitenizle Bağlarınızı Koparmayın’

Son olarak yeni mezunlara üniversiteleriyle bağlarını koparmamaları yönünde uyaran Rektör Aslan, “Anne babalarınız, hocalarınız, bugünü yaşamak için yıllarca sabırla, fedakârlıkla emek verdiler. Anne ve babalarınızı, hocalarınızı her zaman en kutsal varlıklarınızdan biri olarak görün. Onları incitmeyin. Aile bağlarınızı her zaman sağlam tutun, Üniversitenizi her zaman ziyarete gelin. Üniversitemizin kazandığı her başarının bundan sonra sizin de hanenize ekleneceğini asla unutmayın. İnanıyorum ki siz mezunlarımız sayesinde sektörde Gebze Teknik Üniversitesi ekolü kendinden daha fazla söz ettirmeye başlayacaktır. Mezunlar derneğimiz ile irtibatta olup üniversitemizde okuyan öğrencilerimize deneyim, bilgi ve birikimlerinizi paylaşmaktan asla geri durmayacağınıza inanıyorum.” ifadesinde bulundu.

Başkan Büyükgöz ‘Günün Kahramanlarını’ Tebrik Etti

Mezun olan öğrencileri ‘Günün Kahramanları’ olarak niteleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Büyükgöz, “Bugün bir bayrak devri gibi önemli bir hatırayı yaşayacağız. Bizler yıllar önce yaşadığımız bu duyguyu bugün sizler yaşayacaksınız. Belki gelecekte gençlerin mezuniyet heyecanı yaşadığı bir etkinlikte siz kendilerine hitap edeceksiniz” dedi.

Diplomanın sürekli gelişme ve bilgi birikimini sürdürmeyle daha çok anlam kazanacağını ifade eden Başkan Büyükgöz, “Türkiye’nin önde gelen 10 üniversitesinin birinden mezun oluyorsunuz. Altın anahtarı cebinize koydunuz; ama altın bilezik olan bilgiyi de kolunuza takmanız gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte güncel teknolojiye adaptasyonunuzu çok hızlı bir şekilde sağlamak ve günün arz talep koşullarını iyi değerlendirmek zorundasınız. Mezuniyetiniz hayırlı olsun, yolunuz, bahtınız açık olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.” şeklinde konuştu.

Dekanlardan Yeni Mezunlar Aileler ve Akademisyenlere Tebrik

Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni’nde Dekan Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Temel Bilimler Fakültesi Mezuniyet Töreni’nde Dekan Prof. Dr. Ramazan Altundaş, Mimarlık Fakültesi Mezuniyet Töreni’nde Dekan Prof. Dr. Nilay Coşgun, İşletme Fakültesi Mezuniyet Töreni’nde Dekan Prof. Dr. Gökhan Özer konuşmalarında öğrenciler, aileleri ve hocalarını tebrik ederek mezuniyet sonrası için önemli önerilerde bulundular.

Programlar; fakülte birincilerinin konuşmaları, bölüm birincilerine hediye takdimi, öğrencilere Mezuniyet Belgelerinin verilmesi, hatıra fotoğrafı çekilmesi, Mezuniyet Yemini edilmesi ve ardından Kep Atma etkinlikleriyle devam etti.

Lisansüstü Mezuniyet Töreni’nde Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Işıl Kurnaz, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ümit Demir, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Salih Zeki İmamoğlu enstitü öğretim üyeleriyle birlikte mezunlarını tebrik ederek Mezuniyet Belgelerini takdim ettiler.