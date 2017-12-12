GTÜ’de sivil havacılık etkinliği

GTÜ Uzay ve Havacılık Kulübü öğrencilerinin ilk Türk hava şehidi olarak kabul edilen İsmail bin Hammad el-Cevheri anısına düzenledikleri etkinlik, Elektronik Fakültesi Amfi Salonu’nda yapıldı.

Etkinlikte, Türk Hava Kurumunun (THK) tanıtımı yapıldı.

THK Darıca Şube Başkanı Kazım Yıldız, 1925 yılında kurulan THK'nin, Türk gençliğini havacılıkla tanıştırmak ve amatör havacılar yetiştirmek amacıyla eğitimler verdiğini belirterek, "2025 tarihine kadar 81 ilde havacılık eğitim merkezi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca hava sporlarına gençler son zamanlarda yoğun ilgi gösteriyor, model uçak çalışmaları da hızla yaygınlaşıyor." diye konuştu.

Etkinlikte THK İzmit Şube Başkanı Turgut Duman ve Gebze Şube Başkanı Mustafa Yılmaz da Türk havacılığının gelişmesi için yapılan çalışmaları anlattı.

GTÜ Havacılık ve Uzay Kulübü Başkanı Mücahit Erdem ve yardımcıları Çağrı Koyuncu, Mete Can Gazi, etkinlik sonunda konuşmacılara teşekkür plaketi takdim etti.

Etkinlikte Atlas Global ve Türk Hava Yolları pilotları Ömer Korkmaz ile Uğur Demiröz da öğrencilere pilotluk mesleğini anlattı.