banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GTÜ’de sivil havacılık etkinliği

Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) Uluslararası Sivil Havacılık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

GTÜ'de sivil havacılık etkinliği

12 Aralık 2017 Salı 10:19

 GTÜ Uzay ve Havacılık Kulübü öğrencilerinin ilk Türk hava şehidi olarak kabul edilen İsmail bin Hammad el-Cevheri anısına düzenledikleri etkinlik, Elektronik Fakültesi Amfi Salonu’nda yapıldı. 

Etkinlikte, Türk Hava Kurumunun (THK) tanıtımı yapıldı.

THK Darıca Şube Başkanı Kazım Yıldız, 1925 yılında kurulan THK'nin, Türk gençliğini havacılıkla tanıştırmak ve amatör havacılar yetiştirmek amacıyla eğitimler verdiğini belirterek, "2025 tarihine kadar 81 ilde havacılık eğitim merkezi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca hava sporlarına gençler son zamanlarda yoğun ilgi gösteriyor, model uçak çalışmaları da hızla yaygınlaşıyor." diye konuştu.

Etkinlikte THK İzmit Şube Başkanı Turgut Duman ve Gebze Şube Başkanı Mustafa Yılmaz da Türk havacılığının gelişmesi için yapılan çalışmaları anlattı. 

GTÜ Havacılık ve Uzay Kulübü Başkanı Mücahit Erdem ve yardımcıları Çağrı Koyuncu, Mete Can Gazi, etkinlik sonunda konuşmacılara teşekkür plaketi takdim etti.

Etkinlikte Atlas Global ve Türk Hava Yolları pilotları Ömer Korkmaz ile Uğur Demiröz da öğrencilere pilotluk mesleğini anlattı. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dev Tesis Hızlı Yükseliyor Dev Tesis Hızlı Yükseliyor
macera ve aksiyon parkı testi macera ve aksiyon parkı testi
motosiklet sürücüsü yaralandı motosiklet sürücüsü yaralandı
Sıla-i Rahim Kültürü ve Giresun Sıla-i Rahim Kültürü ve Giresun
Ünlü Oyuncu Diziye Gerimi Dönüyor? Ünlü Oyuncu Diziye Gerimi Dönüyor?
Demirtürk Balkan Şampiyonu oldu Demirtürk Balkan Şampiyonu oldu
Yukarı Çık

banner330

Dev Tesis Hızlı Yükseliyor
Kocaeli’nin en büyük kültür merkezi olan, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi hızlı yükseliyor.

Haberi Oku