GTÜ'den Akademisyenler, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından hazırlanan, farklı alt disiplinlerde dünyadaki 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 160 bin kişiden oluşan liste Plos Biology Dergisi'nde yayımlandı.

Bilimsel makalelerin, atıf oranlarının, yazar sırası ve sayısı gibi kriterlerin, kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak değerlendirmeye alındığı araştırma, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’dan bilim insanlarının yer aldığı bir komisyon tarafından gerçekleştirildi.

Liste hazırlanırken bilim insanlarının h-indeksi, yayın ve atıf sayısı gibi önemli ölçütler göz önüne alınarak 22 bilimsel alan* ve 176 alt alanda sıralama yapıldı.

Çalışmada, 1996-2019 yılları arasında en az 5 makale yayınlamış olan yaklaşık 7 milyon araştırmacının tüm akademik kariyerleri boyunca yaptığı çalışmalar incelenerek 159 bin 684 bilim insanı listelendi. Türkiye'den 614 bilim insanının yer aldığı listede GTÜ'den de 8 akademisyen bulunuyor.

Listede, Mühendislik Fakültesinden 5, Temel Bilimler Fakültesinden 3 öğretim üyesi yer aldı.

Bölüm bazında ise Çevre Mühendisliğinden 1, Kimya Mühendisliği ile Kimyadan 3'er, Harita Mühendisliğinden 1 öğretim üyesi listeye girdi.

Listede yer alan öğretim üyelerinin adları şöyle:

"Prof. Dr. Mehmet KOBYA, Prof. Dr. Hüsnü Yıldırım ERBİL, Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ, Prof. Dr. Vefa AHSEN, Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU, Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ, Prof. Dr. Mehmet MELİKOĞLU, Prof. Dr. Rezan DEMİR ÇAKAN.”

Konu hakkında bir açıklama yapan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, “Türkiye’nin Araştırma Üniversitesi GTÜ, ülkemizin hedefleri doğrultusunda her zaman üstüne düşeni yapmayı sürdürmektedir. Ülkemizin sahip olduğu teknoloji ve bilimin çıtasını yükseltmek içinde özveri ile çalışan değerli akademisyenlerimizi kutluyorum, bizlere yaşattıkları bu gurur tabloları için onlara teşekkür ediyorum.” ifadesinde bulundu.

Söz konusu araştırmada ele alınan bilim dalları: Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık, Yapılı Çevre ve Tasarım, Etkinleştirme ve Stratejik Teknolojiler, Mühendislik, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, İletişim ve Metin Çalışmaları, Tarihsel Çalışmalar, Felsefe ve Teoloji, Görsel ve Gösteri Sanatları, Ekonomi ve İşletme, Sosyal Bilimler, Biyomedikal Araştırma, Klinik ilaç, Psikoloji ve Bilişsel Bilimler, Halk Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri, Biyoloji, Kimya, Yer ve Çevre Bilimleri, Matematik ve İstatistik, Fizik ve Astronomi.