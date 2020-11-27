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GTÜ’den Deprem Bilgilendirme Sistemi

Deprem bölgesi olan Kocaeli ve çevresi için GTÜ tarafından hızlı ve güvenilir deprem bilgilendirme sistemi geliştirilecek.

GTÜ'den Deprem Bilgilendirme Sistemi

27 Kasım 2020 Cuma 16:26

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Avrupa Birliği tarafından desteklenen Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği  Programı 2014-20 "Hızlı Deprem Hasar Değerlendirme Konsorsiyumu (Rapid Earthquake Damage Assessment  Consortium) - REDACt" Araştırma Projesine proje ortağı olarak katıldı. Deprem risk azaltım sistemleri etkinliğini artırmak hedefinde olan projede; gerçek zamanlı yer hareketi verileri kullanılarak deprem hasarının hızlı bir şekilde değerlendirileceği bir sistem ve akıllı telefon uygulaması geliştirilecek.  

Proje Ortak Koordinatörü GTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi A. Can Zülfikar konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede; Geliştirilecek sistem ve uygulama ile Kocaeli pilot bölgesi için test amaçlı, hızlı ve güvenilir bir deprem bilgilendirme platformunun oluşturulması hedeflenmektedir. Gerçek zamanlı yer hareketi verilerinin sağlanması ve kullanılmasında AFAD Deprem Daire Başkanlığı, hedef bölge altyapı-üstyapı bina ve tesis envanterinin sağlanmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.   

Projenin diğer ortakları arasında Uluslararası Helenik Üniversitesi (D.IPA.E.) - Serres Üniversitesi (Yunanistan), Deprem Mühendisliği ve Mühendislik Sismolojisi Araştırma ve Teknik Enstitüsü (ITSAK) (Yunanistan), Trakya Demokritos Üniversitesi (Yunanistan), Köstence Ovidius Üniversitesi (Romanya) ile Jeoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Moldova) yer alıyor.  

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yunanistan İçişleri Bakanlığı Makedonya-Trakya Sektörü, Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi (AMTH) Sivil Koruma Müdürlüğü, Selanik Belediyesi, İskeçe Belediyesi, Orta Makedonya Eğitim Bölge Müdürlüğü, Orta Makedonya ve Doğu Makedonya ve Yunanistan Teknik Odası Trakya Sektörleri (Yunanistan), Deprem Planlama Teşkilatı ve Ulusal Fizik Enstitüsü Pământului (Romanya) projeye destekte bulunan kuruluşlar arasında olacak. 

Bilgi için: https://www.redact-project.eu/ 







 

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